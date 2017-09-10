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    Karakola intihar saldırısı! 1 asker yaralı

    DHA
    10.09.2017 - 10:24 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 11:26

    Diyarbakır'ın Lice İlçesi’ne 15 kilometre uzaklıktaki beton bariyerlerle çevrili Duru Jandarma Karakolu’na bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Beton bariyerlerle çevrili ve korunaklı karakoldaki 1 asker yaralanırken hain saldırıyı düzenleyen PKK’lı terörist parçalanarak öldü.

    Hain saldırı, Diyarbakır-Bingöl karayolunda bulunan ve Lice ilçesi’ne 15 kilometre uzaklıktaki Duru Jandarma Karakolu’na bugün saat 06.00 sıralarında düzenlendi. Alınan ilk bilgilere göre, bomba yüklü cinsi henüz açıklanmayan araçla gelen PKK’lı teröriste ’Dur’ ihtarında bulunuldu.

    PKK’lı terörist bu uyarıya uymayınca ateş açıldı. Bomba yüklü araç karakolun güvenliği için önceden yerleştirilen beton bariyerlere çarparken, şiddetli bir patlama ile infilak etti. Teröristin intihar saldırısında duyulan şiddetli patlama sesi Lice İlçe merkezinden de duyuldu.

    GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMIŞTI

    Daha önce de teröristlerin bir kaç saldırısına maruz kaldığı için etkili fiziki önlemlerin alındığı, çevresi beton bariyerlerle örülü karakol önündeki bomba yüklü araçlı saldırıda 1 askerin yaralandığı ifade edildi.

    Olay üzerine çok sayıda zırhlı araç bölgeye sevk edilirken, helikopter desteğinde bölgede operasyon başlatıldı.

    Yaralı askerin kulağının arkasına cam kırıkları isabet ettiği, tedavi altına alındığı bildiriliyor.

    Patlamanın etkisiyle derin bir çukurun oluştuğu yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Yol, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmadan sonra yeniden açıldı.

    Karakola intihar saldırısı 1 asker yaralı

    Etiketler: PKK , terörist , operasyon
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