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    "Karadul" lakaplı kadın idama mahkûm edildi

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 10:52 | Son Güncelleme:

    Japonya'da yaşlı eşi ve sevgililerini siyanürle zehirleyerek öldürdüğü ortaya çıkan ve cinayetlerin ardından miras ile sigorta kaynaklı milyonlarca doları üzerine geçiren 'Kara Dul' lakaplı Chisako Kakehi adlı kadın idama mahkûm edildi.

    'Kara dul' lakaplı 70 yaşındaki Japon, dördüncü kocasını zehirlediğini önce itiraf etti sonra hatırlamadı.  Kyoto Bölge Mahkemesi 70 yaşındaki Kakehi'nin bir eşi ve 2 sevgilisini öldürmek ve bir başka sevgislisini de öldürmeye teşebbüs etmek suçlamlarından asılarak idam edilmesine hükmetti.

    Sputnik'in aktardığına göre mahkeme savunma avukatlarının Kakehi'nin bunamadan muzdarip olduğu gerekçesiyle hakkında cezai işlem yapılmaması talebini de reddetti.

    İlişkiye girdiği yaşlı erkekleri siyanürle zehirleyerek öldüren 70 yaşındaki eski milyoner kadının davası bir süredir Japon kamuoyunu meşgul ediyordu.

    Kakehi, çiftleştikten sonra erkek eşlerini öldüren zehirli örümcek türü 'Kara Dul'a benzetiliyordu.

    135 gün süren yargılama süreci ülkede 2009 yılında hem yargıç hem jürinin olduğu ortak sisteme geçilmesinden bu yana yapılan en uzun ikinci dava olarak da kayıtlara geçti.

    Karadul lakaplı kadın idama mahkûm edildi

    Etiketler: Japonya , karadul , son dakika , haber , HABER
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