Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>'Karadenizli Trump'dan acı haber

    'Karadenizli Trump'dan acı haber

    GİRESUN (AA)
    31.12.2017 - 11:18 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump'a benzerliğiyle dikkati çeken Giresunlu Abdullah Topçu, yakalandığı kanser sebebiyle yaşamını yitirdi.

    Trabzon'da özel hastanede bir süredir yatarak tedavi gören Topçu (70), bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti. Topçu'nun cenazesi, ailesi tarafından alınıp Görele ilçesine getirilerek Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi morguna konuldu. Topçu'nun naaşı, ilçenin Karakeş köyünde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedilecek.

    Karadenizli Trumpdan acı haber

    Abdullah Topçu, 2014 yılında kapanan Görele ilçesine bağlı Köprübaşı beldesinde 2004-2014 arasında belediye başkanlığı yapmıştı. Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından çevresinde ve sosyal medyada ilgi gören Topçu, "Yerli Trump" olarak adlandırılıyordu. 

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: Giresunlu
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri