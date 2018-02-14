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Karadenizli mobilyacıların yurt dışı ziyareti

AA
14.02.2018 - 11:27 | Son Güncelleme:

Ekonomi Bakanlığı, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) ve Mobilyacı İş Adamları Derneği (MOBİAD) iş birliğiyle yürütülen, "Doğu Karadeniz Mobilya Sektörünün Uluslararası Platformda Bilinçli Rekabetinin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, bölgede faaliyet gösteren mobilyacıların yer aldığı heyet, Azerbaycan ve Gürcistan'a ziyaret gerçekleştirdi.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Ekonomi Bakanlığının Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliği (UR-GE) kapsamındaki projenin başarıyla devam ettiğini belirtti.

Gürdoğan, Ekonomi Bakanlığının, tebliğ kapsamında firmaların sektörel olarak yurt dışına açılmaları amacıyla projeler yürüttüğünü ifade ederek, projelerle ihracatın artırılmasının, sektörel birlikteliklerin kurulmasının desteklenmesi ve bu sayede firmaların küresel rekabet güçlerinin artırılmasına katkı sağlanmasının amaçlandığını vurguladı.

Bu kapsamda, mobilya sektörünün ihracata hazır hale getirilerek uluslararası pazarlarda rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla 2016 yılında proje hazırladıklarını anımsatan Gürdoğan, şöyle devam etti:

"Proje ile DKİB'e kayıtlı ve MOBİAD'a üye firmaları yetkinlik, bilgi birikimi, markalaşma, tasarım ve kalite konusunda uluslararası pazarlarda rekabet edebilir düzeye ulaştırmayı hedefliyoruz.

Geçmiş yıllarda bölgemizde atölye tarzı üretimiyle mobilya sektöründe kaliteli el işçiliği sayesinde önemli konumda bulunan mobilya sektörünü, ihracat ile ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz."

Gürdoğan, projenin yurt dışı pazarlama faaliyeti kapsamında 5-10 Şubat'ta Azerbaycan'ın Bakü ve Gürcistan'ın Tiflis şehirlerine ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bölgemize gerek mesafesi gerekse kültürel yakınlığı nedenleriyle Trabzon için önemli olan Azerbaycan ve Gürcistan pazarına açılmak isteyen veya bu pazardaki paylarını daha da artırmayı amaçlayan mobilya firmalarımız için önemli bir fırsat olan faaliyete, Bakanlık yetkilimiz ile bölgemizdeki 8 firmadan 12 temsilci ile katıldık.

Firmalarımız, ikili iş görüşmelerinde Azeri ve Gürcü partnerleri ile önemli bağlantılar kurdu. Heyette yer alan üyelerimiz, yerel piyasalarda gerçekleştirilen yerinde incelemelerde de Gürcü ve Azeri firma temsilcileri ile ticari görüşmeler yapma fırsatı elde etti.

Verimli geçen görüşmeler neticesinde firmalarımız, ileriye yönelik ikili dış ticari ilişkilerini potansiyeli ölçeğinde geliştirmeye katkı sağlayacak önemli iş birliklerine imza attı."

Etiketler: Karadenizli , Mobilyacılar , Ülke gezintisi
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