Karadeniz'in cennetinden kötü haber

Sürmene İlçesi'nde, dünyada sarıçam ormanlarının deniz düzeyine inebildiği nadir alanlardan olan Çamburnu Tabiat Parkı'nda, 7 Ocak tarihinde çıkan ve sabaha karşı kontrol altına alınabilen orman yangınında yaklaşık 25 hektar sarıçam ormanı zarar görmüştü. Kış ortasında çıkan yangına piknikçilerin yaktığı mangal ateşinin neden olduğu iddia edilmişti. Yangından 11 ay sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) akademisyen ve öğrenciler ile Türkiye Orman Derneği ve Orman Müdürlüğü görevlilerinden oluşan teknik ekip, Çamburnu Mevkii'nde incelemelerde bulundu. Orman mühendislerinden oluşan heyetin incelemesinde, 5.1 hektarı Tabiat Parkı olan 100 hektarlık sarı çam ormanında 20 hektarlık alanda etkili olan yangında boylu sarıçam ağaçlarının yüzde 30’unun kuruduğu tespit edildi.

“AĞAÇLARIN YÜZDE 30’U KURUDU”





Heyetin yaptığı inceleme ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Cantürk Gümüş, Çamburnu ormanlarının, Türkiye’de sarıçamın denizle buluştuğu iki özel yerden biri olduğunu belirtti. Yangından hemen sonra bölgede teknik inceleme yaptıklarını ve ilk tespitlerine göre bitki örtüsü şeklinde olan yangının ormandaki ağaçlar üzerinde kurumaya sebebiyet vermeyeceği öngörüsünde bulunduklarını ancak son yaptıkları incelemede durumun böyle olmadığını gördüklerini ifade eden Prof.Dr. Gümüş, şöyle dedi: “Öğrencilerinde içinde bulunduğu bir heyetle bölgeye teknik bir gezi yaptık. Bu gezi sırasından tahminlerimizden daha fazla ağacın kuruduğunu üzüntü ile gördük. Önceki yıllarda bizim de önerimizle bu alandan tohumlar toplanmıştı. Bu tohumlar Of ilçemizde bulunan fidanlıkta ekildi. 13 bin fidan elde edildi. Bu fidanların kuruyan ağaçların yerine dikileceği bizlere anlatıldı. Buradaki ağaçların da yüzde 30’u kurumuş durumda. Ama burası yeniden ağaçlandırılacak.”

“BU ALANDA YAPILAŞMA DOĞRU DEĞİL”

Tabiat Parkı içerisinde başlatılan turizm amaçlı yapılaşmaya değinen ve bu yapılaşmanın doğru olmadığını savunan Gümüş, şöyle devam etti: “Bu alandaki yapılaşma yangın çıkan yerle alakalı değil. Ama bu bölgede yapılaşmanın da doğru olmadığı kanaatindeyiz.Çünkü ormanlar anayasamızca teminat altına alılmıştır. Anayasa ‘Ormanlara zarar verecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez’ der. Ormanlardan sadece kamu yarı gözeterek yaralanabilir, intibak hakkı denilen hak tesisi edilebilir. Bu alandan geçen Rize-Trabzon karayolu kamu yarıdır. Ama buradaki binaları yapmak zorunda değildik. Bu binaların yapımında kamu yararı olup olmadığını kamuoyunun taktirine bırakıyorum. Ormanları Tabiat Parkı statüsüne alarak yapılaşma yapamazsınız. Anayasa ormanları teminat altına almıştır.''

“ÇAMBURNU ORMANLARINA İHANET ETTİK”

Çamburnu Tabiat Parkı’na ihanet edildiğini savunan Prof.Dr Gümüş, şu ifadeleri kullandı: “Biz bu bölgeye çok ihanet ettik.Çünkü bu özellikteki bir yerin güneyine katı atık depolama tesisi inşa ettik.Bu katı atık depolama tesisine giden ve bu alanın ortasında geçen birde yol yaptık.Bu yoldan büyük TIR’lar gürültü, titreşim ve egzoz gazı salarak geçiyorlar. Burada yaban hayatı çok büyük zararlar gördü. Hayvanlar o bölgeden uzaklaştı. Orada artık bir geyiğe rastlayamazsınız, tavşan veya tilki göremezsiniz. Onların yaşam ortamı artık zarar gördü. Habitat bölünmesi canlı yaşam alanın parçalanması oluştu. Dolaysıyla ekosistem orada çok büyük zarar gördü. Bu konu yangından daha önemliydi bence. Bunda hep beraber kabahatimiz var .Gerekli hassasiyet zamanında gösterilmedi. Burası özel bir alan ve gelecek kuşaklara taşımalıyız. Bunu ne yazık ki başaramadık. Geçmişte yol yaptık, katı atık tesisi yaptık şimdi yapılaşıyoruz. Bakalım daha neler yapılacak. Çamburnu ekosistemi epey bir zarar görmüş durumda. Eğer ekosistem bozulursa yaşam bir süre sonra biter.”

ÇAMBURNU TABİAT PARKI

Trabzon'un Sürmene İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çamburnu Tabiat Parkı deniz ile sıra dışı bir ormanın birlikteliğine ev sahipliği yapıyor. Bir sarıçam alt türü olan Pinus sylvestris ssp. Koçhiana’nın Türkiye’de yayılış gösterdiği ve deniz seviyesine kadar inebildiği iki alandan biri olması alanı nadir kılıyor. Orman havasını soluyanlar denizle buluşup kendilerin Karadeniz’in serin sularına bırakabiliyor. Dalgaların kayaları döverek oluşturduğu dehlizler alanı çekici kılan diğer peyzaj değerleri kabul ediliyor. Park, doğa yürüyüşü, manzara seyir, foto safari, yüzme, plaj etkinlikleri, rekreasyonel etkinlikler bakımından ideal bir tabiat harikası olarak nitelendiriliyor.

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