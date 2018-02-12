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    Karadeniz'de üretildi, kilosu 4 bin 500 lira... Tamamı satıldı

    Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)
    12.02.2018 - 11:28 | Son Güncelleme:

    DÜNYADA ’imparatorların çayı’ olarak bilinen, Türkiye'de ise ’beyaz iksir’ adıyla kilosu 4 bin 500 lirayı bulan fiyatlardan satılan beyaz çay, bu yıl 834 kilogram üretilebildi. Geçen yıla göre, üretiminde yüzde 63’lük artış sağlanan beyaz çay, yine de talepleri karşılayamadı.

    Doğu Karadeniz Bölgesinde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki çay tarımında, 5 yıl önce beyaz çay üretimine geçildi. Çaykur tarafından başlatılan uygulamayla’tomurcuk’ olarak bilinen çayın üst filizleri, üreticiler tarafından elle toplanmaya başlandı. Üreticiden kilosu 500 liraya alınan beyaza çay üretiminin artırılması için çalışma yapıldı. Bahçeye giren üreticiler de olgunlaşan tomurcuk filizlerinin hasadını yaptı. Geçen yıla göre, yüzde 63 oranında artan üretimle bu yıl 834 kilogram beyaz çay üretildi. Kilosu 4 bin ile 4 bin 500 lira arasında satışa sunulan ve neredeyse tamamı satılan beyaz çayda talepler ise karşılanamadı. Üreticilerin şifalı beyaz çayı, daha çok kendilerine sakladığı ve üretimin istenen seviyeye ulaşamadığı belirtildi.

    Karadenizde üretildi, kilosu 4 bin 500 lira... Tamamı satıldı

    SÜTLÜOĞLU: ÜRETİMİ ARTIRMAK İSTİYORUZ

    Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, doğal ve sağlıklı Türk çayından elde edilen beyaz çayın üretimini artırmak istediklerini belirterek, geçen yıl yüzde 63’lük artışla 834 kilogram ürün elde edebildiklerini söyledi. Sütlüoğlu, 2016 yılında, 510 kilo üretim gerçekleştirdik. Bu yıl, yüzde 63lük artış oldu ve 834 kilogram üretim yaptık. Üretici sağlıklı ve eşsiz ürünü elbette kendileri de tüketsin; ancak biz de üretmek istiyoruz. Beyaz çayı daha da fazla üreterek tüketicilere sunmak amacındayız. Vatandaşlarımız, üreticilerimiz çay tarlalarına girsin, beyaz çay ürettiğimiz tomurcuk filizleri toplasınlar. Aileler çocuklarını teşvik etsin, hep beraber tarlaya girsinler. Çalışıp, üretelim. Çaylıkla tarlayla buluşalım. Beyaz çay hasadı, üreticiler için de ek bir gelir olur" dedi.

    Üreticilere tomurcuk için tarlaya girmeleri çağrısında bulunan Sütlüoğlu, Japonya ile ortaklaşa yürüttükleri Türk beyaz çayından kanser ilacı yapma çalışmalarında da sona geldiklerini ve bu konuda önemli sonuçlar elde ettiklerini belirterek, bu bilgileri yakında kamuoyu ile paylaşacağını kaydetti.

    Karadenizde üretildi, kilosu 4 bin 500 lira... Tamamı satıldı

    KİLOSU 4 BİN 500 LİRA

    Doğu Karadeniz Bölgesinde, 5 yıl önce beyaz çay üretimine geçildi. Çaykur tarafından başlatılan uygulama ile ’tomurcuk’ olarak bilinen çayın üst filizlerini üreticiler, elle toplarken, 5 yılda bin 850 kilogram beyaz çay üretildi. Türkiye’de kilogramı 4 bin 500 liradan alıcı bulan beyaz çayın dünyada kilosu bin dolar ile 15 bin dolar arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Araştırmalara göre, beyaz çayın vücut direncini artırarak, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra insan sağlığına da önemli faydalarının bulunduğu biliniyor. Japonya'da yürütülen bir çalışmada da Türk beyaz çayında kanserli hücreleri yok eden etken maddeye rastlanılmıştı. Öte yandan Türk beyaz çayından Japonya'da kanser ilacı üretilmesinde son aşamaya gelindiği öğrenildi.

    Etiketler: Rize , Karadeniz , beyaz çay , son dakika
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