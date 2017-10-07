Karadeniz’de palamut sürprizi: 3'ü 10 TL

Samsun’da balık fiyatları Karadeniz gibi dalgalı bir şekilde seyrediyor. 1 hafta çok pahalı olan balık fiyatlarında 1 hafta sonra büyük düşüş görülebiliyor. Havaların soğumasıyla düşen balık fiyatları, havalar ısınınca balığın derin sulara kaçması sebebiyle artıyor.

Samsun’da birkaç gün önce serinleyen havalar nedeniyle balık fiyatları düştü. Geçtiğimiz hafta tanesi 10 liradan satılan palamudun gram olarak daha büyükleri 3 tane 10 liradan satışa sunuldu.

Palamutta patlama yaşandığının altını çizen balıkçı Kurtça Aydın, "Şu anda balık piyasası hamsi olmamasına rağmen iyi durumda. 1 hafta önce palamudun tanesini 10 liradan satıyorduk. Şu anda tane 4, 3 taneyi de 10 liradan satıyoruz. Bu sene palamut çok çıkacak diye düşünüyoruz. Palamudun patlamasına karşılık hamsinin olmayacağını düşünüyoruz. Şu anda barbun 10, istavrit 7, mezgit 10 liradan satılıyor. Şu anda en çok palamut çıkıyor. Vatandaşlar da en çok palamuda rağbet gösteriyor. 1 hafta önce 250 gram palamut 10 liraydı, şimdi 350 gram olan 3 palamut 10 liradan satılıyor. Vatandaşımız ucuz balık yiyecek diye düşünüyorum" dedi.

"PALAMUTTA PATLAMA VAR"

Bu fiyatlarda herkesin balık yiyebileceğini ifade eden balıkçı Hasan Köse, "Palamutta patlama var. 3 tanesini 10 liradan satıyoruz. Yavaş yavaş mezgit, istavrit, çinekop, barbun da irileşmeye başladı. Yakın zamanda da Karadeniz hamsisinin çıkacağını umuyoruz. Geçen hafta palamudu 8-10 lira arasında sattık. Bu arada palamutta patlama yaşandığı için fiyatlar 3 tane 10 liraya kadar düştü. Balıkları bu fiyatlarla herkes yiyebilir diye düşünüyorum" diye konuştu.

15 liralık palamudu 5 liradan sattıklarını vurgulayan balıkçı Halit Bayrak, "Şu anda palamut 5 liradan satılıyor. Bu palamudu geçen hafta 15 liradan satıyorduk. Bugünden sonra bütün balıklar çok çıkmaya başlayacak. Mezgit ve barbunun da kilosu 5 liradan satılır diye düşünüyoruz. Vatandaşlarımız rahat olsun bu sene balık çok. Fiyatlar ilerleyen günlerde daha da artacak" ifadelerini kaydetti.

Balık fiyatlarından oldukça memnun olan ve balıkçılarda kuyruk oluşturan vatandaşlar ise balık miktarına göre fiyatların oldukça iyi olduğunu söyledi.



