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Karadeniz’de palamut bolluğu

İHA
11.10.2017 - 11:44 | Son Güncelleme:

Ordu’da gece saatlerinde Karadeniz'e açılan balıkçılar, sabaha karşı kasalar dolusu palamutla limana döndüler.

Doğu Karadeniz sahilinde bulunan Ordu balıkçı barınağından gece yarısı avlanmaya çıkan balıkçılar, teknelerinde kasalarca palamutla döndüler. Balıkçı barınağına yanaşan tekneler, alıcılar tarafından karşılandı. Tanesi 5-10 TL arasında satılan palamutlar hem satıcıların hem de alıcıların yüzünü güldürdü.

Balık sezonunda palamut ve hamsinin bol ve lezzetli olduğunu belirten balıkçı Mustafa Mollaoğlu, “Ordu açıklarında avlanmaya devam ediyoruz. Bereketli bir palamut avı gerçekleştiriyoruz. Vatandaşların ucuz balık yemeleri için hep denizlerdeyiz. Biz işimizi severek yapıyoruz. Bu sezon palamut yine bol olacak. Fiyatları da buna bağlı olarak düşecektir. Ekim ayına girmemize rağmen palamut balığında bu kadar bolluk beklemiyorduk. Halkımızın balık yemesi için varız. Zor bir mücadelemiz var. Yaklaşık bin kasa palamut yakaladık. Trabzon, Ordu, Samsun ve Giresun illerine tuttuğumuz balıkları göndereceğiz. Halkımız bize güvensin biz onlar için varız” diye konuştu.

Etiketler: Ordu balıkçı barınağı , palamut fiyatları , palamut
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