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    Karadeniz'de can pazarı: 21 ölü 9 kayıp

    Faruk KIYAK / DHA
    22.09.2017 - 22:54 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 22:54

    KOCAELİ, Kefken açıklarında dün çoğu Iraklı yaklaşık 70 göçmenin bulunduğu balıkçı teknesi battı. İhbarla birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı ve çevredeki gemiler yardım için seferber oldu. Denizdeki göçmenlerden 40’ı kurtarıldı. 21 göçmenin cesedi çıkarılırken, kayıp olduğu bildirilen 9 kişi ise aranıyor.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı’na dün gece saat 01.35 sıralarında bir ticari gemi, Kocaeli Kefken bölgesinin 64 mil açığında içinde göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesinden yardım çağrısı aldıklarını bildirdi. İhbarın ardından bölgeye bir Sahil Güvenlik uçağı ve iki Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
    Bölgede bulunan 5 ticari gemi de arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

    Saat 05.03’te göçmen teknesinin battığı bildirildi. Saat 05.25’te bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik uçağı 2 adet SAR (Arama Kurtarma) kitini denize attı. Bölgeye saat 05.38’te ulaşan Sahil Güvenlik botu 23, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı helikopteri 1, ticari gemiler de 16 olmak üzere toplam denizdeki 40 kazazedeyi kurtardı.

    Sürdürülen çalışmalarda 21 göçmenin cesedi denizden çıkarıldı. Bir kadın doğuma yakın olduğu anlaşılınca helikopterle Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak yapılan kontrolde kadının düşük yaptığı belirlendi.

    Etiketler: Kocaeli , göçmen faciası , gazetehaberleri
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