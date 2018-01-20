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    Karadeniz Sahil Yolu’nda heyelan

    DHA
    20.01.2018 - 10:26 | Son Güncelleme:

    GİRESUN’un Keşap İlçesi girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu bir süre trafiğe kapandı.

    Heyelan, bugün saat 08.00 sıralarında Keşap ilçe girişinde meydana geldi. Yol kenarındaki yamaçta meydana gelen heyelanda toprak, taş duvar ile yaya kaldırımına ait beton blok, karayoluna düştü.

    Karadeniz Sahil Yolu’nda heyelanToprak kaymalarının devam ettiği alanda karayolları ve itfaiye ekipleri de çevrede önlem aldı. Heyelean ve ardındaki çalışmalar nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

    Karadeniz Sahil Yolu’nda heyelanİtfaiye ekipleri su sıktığı yamaçtaki toprak ve taş kütlelerini tehlike oluşturmaması için indirmeye çalıştı. Bu sırada karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

    Çalışmanın ardından Karadeniz Sahil Yolu Giresun-Keşap karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü verilmeye başlandı.

    Karadeniz Sahil Yolu’nda heyelan

     

    Etiketler: Keşap İlçesi , son dakika
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