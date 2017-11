Karadeniz kivisi!

MİGROS, Türkiye’de perakende sektöründe en çok meyve-sebze alan şirketi. Depolarında her yıl 300 bin ton meyve-sebze işleyen Migros, meyve-sebze alımının yüzde 60’ını doğrudan üreticilerden ve kooperatiflerden yapıyor. Karadeniz Bölgesi’nde çay ve fındık üreten çiftçilerin kivi de üretmesini destekleyen Migros’un Genel Müdür Yardımcısı Cem Rodoslu, “Üretim neredeyse Migros orada. Yıllık 1 milyar liraya yaklaşan meyve-sebze alımı yapıyoruz” dedi.

YÜZDE 66 ARTTI

Migros’un davetlisi olarak gittiğimiz Trabzon’da çalışmalar hakkında bilgi veren Rodoslu, toprak ve iklim koşullarına uygun ürün çeşitliliği konusunda da çiftçileri bilgilendirdiklerini ve bunun sonucunda da üretimde çeşitliliği yakaladıklarını anlattı. Rodoslu, buna en iyi örneğin de Doğu Karadeniz’de fındık ve çay üreten çiftçilerin bu tarlalar yanında kivi de üretmeye başlamaları olduğunu anlatırken, “Bundan 20 sene öncesine kadar tamamen ithal edilen kivi, bugün Tarım Kredi Kooperatiflerinin desteği ve Migros’un alım garantisi ile Karadenizli çiftçi için çay ve fındığa ilave bir ürün haline geldi” dedi. Migros Doğu Karadeniz’de 1200’den fazla küçük üreticiden kivi alıyor. Migros’un Karadeniz’den kivi alımı son bir yılda yüzde 66 arttı.

30 SAATTE ULAŞIYOR

Rodoslu, “Migros ekosistemi, üreticiden tedarikçilerimize, çalışanlarımızdan müşterilerimize etki alanı çok büyük ve canlı bir yapı. Ancak bu yapının bütününü korursak ve hep birlikte büyümeye odaklanırsak kazanabiliriz. Bu nedenle, çiftçimizin her zaman yanında yer alıyoruz. 11 adet meyve-sebze alım ve dağıtım merkezimizi, Antalya’dan Samsun’a kadar Türkiye’nin dört bir yanındaki üretim bölgelerinde, çiftçilerimize en yakın noktalara konumlandırdık. Bu depolarımızda her yıl ortalama 300 bin ton sebze-meyve işleniyor. Nakliyede soğuk zinciri kırmamak için sadece frigolu araç kullanıyoruz. Soğuk hava depolarımız, soğutmalı reyonlarımız ve mistleme sistemleri ile ürünlerin tüketiciye ulaşana kadar her aşamasında teknolojinin sağladığı tüm imkanlardan yararlanıyoruz. Böylece, 30 saatte tarladan raflara yüzlerce farklı ürünü taptaze ulaştırıyoruz” dedi.

ZEYTİNYAĞI ZEYTİN VE KOLONYA DA SATILACAK

YILDA 15 bin üreticiye alım garantisi veren Migros, Tarım Kredi Kooperatifleri’yle çalışıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Ayhan Karayama Migros ile yaptıkları çalışmaları, “Çiftçilerimizin gelir düzeyi artmalı ki ülkemiz tarımı büyüsün, milletimizin refahı artsın. Ürünlerin tüketiciye doğrudan ulaştırılması amacıyla Migros ile çok faydalı bir çalışma yürütüyoruz. Hem küçük ölçekte üretim yapan çiftçimizin pazar kaygısını çözüyor, hem de tüketicilerimizin kaliteli ve ekonomik ürün tüketmelerine aracılık ediyoruz” dedi. Migros’un Tarım Kredi Kooperatifleri ile işbirliğinin yaş sebze-meyvenin yanı sıra paketli ürünlere de taşındığını ifade eden Karayama, ayçiçek yağı, zeytin, zeytinyağı ve kolonya ürünlerini kendi satış noktaları dışında ulusal pazarda satışa sunan ilk ve tek perakendecinin Migros olacağını söyledi.