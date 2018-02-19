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    Karadeniz Kitap Fuarı başlıyor

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 14:20 | Son Güncelleme:

    4. Karadeniz Kitap Fuarı, 20-25 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını kitapseverlere açmaya hazırlanıyor.

    220 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuar süresince panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 60 kültür etkinliği düzenlenecek. Üstün Dökmen, Ataol Behramoğlu, Yılmaz Özdil, Metin Uca, Kahraman Tazeoğlu, Ercan Kesal, İsmail Saymaz gibi isimlerin de aralarında bulunduğu birçok yazar, şair ve bilim insanı okurlarıyla buluşup imza günleri düzenleyecek. Girişin ücretsiz olduğu Karadeniz Kitap Fuarı her gün 10.00-19.30, kapanış günü olan 25 Şubat Pazar günü ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Detaylı program ve imza günlerine fuarın resmi sitesi olan www.karadenizkitapfuarisamsun.com adresinden ulaşılabilir. 

     

    Karadeniz Kitap Fuarı başlıyor

    Etiketler: Kitapsanat , Tüyap
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