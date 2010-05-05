Karadeniz Fırtınası

Maça çok istekli başlayan bordo mavililer Burak,Alanzinho ve Umut ile sayısız gol pozisyonlarına girdi. Ligde defansını iyi toparlayan sarı lacivertliler, kupa maçında inanılmaz hatalar yaptılar.



İlk yarı başladığı gibi biterken Fifa kokartlı hakemimiz, Uefa yarı final maçını yöneten Cüneyt Çakır malesef bir sürü hata yaptı. Emre Belezoğlu' na 37. dakikaya kadar sabretti. Lugano' nun üst üste yaptığı iki faulü uyarmakla geçiştirdi. Lugano' nun Umut' a yaptığı faulü veren Çakır bu pozisyonda kart çıkartmazken, Vederson'a hemen hemen aynı pozisyonda faul yapan Serkan Balcı'ya sarı kart gösterdi. Ve Bilica' nın, Alanzinho' nun şutunu eliyle kesmesine devam kararı verdi. Fenerbahçe' li futbolcuların dokunulmazlığımı var acaba?



İkinci yarıda, ilk yarı olduğu gibi Trabzonspor' un baskılı ve hucüm dolu futboluna tanık olduk. Ölü adamı dirilten Alex karşılaşmada ilk girdiği pozisyonda takımını 1-0 öne geçirdi. Alex' in atmış olduğu gol gerçekten çok güzeldi.



Trabzonspor yenik duruma düşmesinin ardından baskısını iyice arttırdı. Daum Emre'yi çıkartıp oyuna Devid'i almaya hazırlanırken 67. dakika maçın en başarılı ismi Umut Bulut' un golü geldi. Ve ne olduysa bu dakikalardan sonra oldu. Trabzonspor maçı 90 dakikada bitirmeyi kafasına koymuştu ve bunuda başardı.



79. dakikada Engin ve uzatma dakikalarında Colman' nın attığı golle maçı Trabzonspor 3-1 kazandı.



Fenerbahçe süper lig görüntüsünden bir hayli uzak görünürken, Trabzonspor istekli, inançlı ve arzuluydu. Oynadığı güzel futbol ile Ziraat Türkiye Kupasını sonuna kadar haketti bordo mavililer. Trabzonspor ve camiasını canı gönülden tebrik ederim.



Fenerbahçe' de kaybedilen kupanın tek sorumlusu teknik adam Daum' dur. Guiza' daki bu ısrarı ve Alex' in gol atmasına rağmen son derece kötü futbolunu sadece seyretmekle yetindi. Ve Fenerbahçe 27 yıllık hasretini 28 yıla çıkardı. Aziz Yıldırım bu kötü sonucun faturasını mutlaka kesecektir. Bizlerde lig bitiminde buna tanıklık edeceğiz.