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    Karadeniz boğaları Ege boğalarına karşı

    Bahar ÜNLÜ/İSTANBUL
    10 Ağustos 2017 - 22:17Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 22:17

    Artvin’in Kafkasör Yaylası’nda 200 yıldır yaşatılan boğa güreşleri geleneği bu yıl Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası adı altında ulusal çapta gerçekleşecek. İlk kez düzenlenecek şampiyonaya Muğla ve Aydın’dan katılacak boğalar Artvin’e ulaştı.

    Bu yıl ilk kez gerçekleşecek Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası, Boğacılar Spor Kulubü’nün organizatörlüğünde 13 Ağustos’ta Artvin’de gerçekleşecek. Rize, Muğla, Aydın, Erzurum ve Artvin illerinde yapılan boğa güreşlerinde kendi kategorilerinde birinci ve ikinci olmuş 44 boğa, Kafkasör Yaylası’nda arenaya çıkacak. Ağırlıklarına göre 5 farklı kategoride güreşecek boğaların ağırlıkları ise 430 ile 900 kilogram arasında değişiyor. Toplam 100 bin lira ödülün sahiplerini bulacağı şampiyonada, çeşitli etkinlik ve konserler de düzenlenecek.

    Artvin’de bine yakın boğa bulunduğunu söyleyen Boğa güreşi organizatörü Mahir Gülseçgin şu bilgileri verdi: “Güreştirilen boğanın öncelikle ’güreş boğası’ olmalı. Bizim boğalar özel besinlerle beslenir.

    Sporunu yapar, yürüyüş, güç kazanmak için kızaklarla antrenmanlar yapar. Fiziği, boynuzu orijini önemlidir ama bakımlı boğa kazanır. Muğla ve Aydın’ın şampiyon boğalarını Artvin boğalarıyla karşılaştırarak güreşi ulusal boyuta taşıdık. Bosna-Hersek dışındaki ülkelerde, örneğin İspanya’da, Hindistan veya Çin’de hayvanlar ölümüne güreştiriliyor. Biz bunu yapmıyoruz. Arenaya çıkmadan önce boynuzlarını törpülüyoruz. Amacımız geleneği yaşatmak.
    Kafkasör Festivali’ne her yıl 30-40 bine yakın insan katılır, bu yıl bunun 50 bine yaklaşmasını bekliyoruz. Bu şampiyonayla Türkiye’ye de ilgi çekmek istiyoruz. Nasıl ki dünyada İspanya’ya boğa güreşine gidiliyorsa, Artvin’e de gelinsin istiyoruz kaldı ki orada hayvanları öldürüyorlar. Yeni İspanya olacağız ama tabii biz İspanya değiliz biz Artvin’iz.”

    30-40 BİN KİŞİ KATILIYOR

     Artvin’de 200 yıldır yaşatılan boğa güreşi geleneği, bölgenin engebeli doğasında otlatılan sürülerdeki boğaları korumak için başlatılmış. Yüksek ve engebeli yerlerde birbirlerine üstünlük sağlamak amacıyla güreşe tutuşmalarından korkulan boğalar, tepeye çıkmadan önce düzlüklerde güreştirilir, böylece boğaların yükseklerde birbirlerini yaralama ihtimalleri ortadan kaldırılırmış. Daha sonra izleyicilerin katılımıyla büyük çapta etkinliklere dönüşen boğa güreşleri, bugün 30-40 bin kişilik katılımla gerçekleşiyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , Boğa güreşi , boğa
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