Karada ve denizde ‘şov’ başlıyor

Fuarın bu yıl ilk kez hem karada hem de denizde düzenleneceğini ifade eden Via Fuarcılık Fuarlar Grup Direktörü Dilek Karaduman, “Kara Fuarı içinde bir ilke imza atıyoruz. Uzun yıllardır, sadece karada düzenlenen ve 25 metre üstü teknelerin katılamadığı kara fuarını, denizcilik sektörünün merkezi Tuzla Viaport Marina’ya taşımış olduk. Boat Show Eurasia ile katılımcılara hem denizde hem de karada teknelerini sergileme imkânı sunuyoruz. Fuarımız, 25 bin metrekaresi kapalı, 25 bin metrekaresi deniz üstünde olmak üzere 50 bin metrekare alanda düzenlenecek.

200 DÜNYA MARKASI

Fuara 200’ün üzerinde dünyaca ünlü markanın ve Türkiye’nin en iyi üreticilerinin tekneleri sergilenecek” dedi . Fuarda 2018 yeni tekne lansmanlarının yanı sıra Dusseldorf’dan sonra ilk defa Viaport Marina’da teknelerin sergileneceğini kaydeden Karaduman, “Fuarda 25 metreden büyük tekneler, katamaranlar ve mega yatlar denizde sergilenecek. 25 metreden küçük tekneler ise, kapalı alanda görülebilecek. En düşük bütçeliden en özellikli tasarımlara, en iyi markalardan en iyi üreticilere uzanan katılımcı markalar, birçok farklı tekne tasarımını aynı anda hem karada hem denizde sergileyerek showunu Boat Show Eurasia’da yapacak” diye konuştu.