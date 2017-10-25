Karaca Hatun kimdir kaç yaşında?

Karaca Hatun karakteri ile dikkatleri üzerine toplayan Aslıhan Güner, dizinin takipçileri tarafından merak edildi. İşte, Karaca Hatun karakterini canlandıran Aslıhan Güner hakkında detaylı bilgiler

KARACA HATUN KİMDİR?

1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesi Malatyalı Babası ise Sivaslıdır. Güner, Sivas’ı gezip gördüğü için Sivaslıyım da diyebiliyor. 170 cm boyunda ve 57 kg ağırlığındadır. İki kız ve birde erkek kardeşi vardır. Batıl inançlara inanmayan, bir randevuda bekletilmekten ve bekletmekten hoşlanmayan özelliklere sahiptir. Mutfakta yemek yapmayı ve vakit geçirmeyi seven biridir.

Güner, Barış Manço Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi almıştır. Günümüzde halen etkin durumda olan Türk dizi oyuncusu farklı farklı filmlerde rol almış ve hepsinin üstesinden başarılı bir şekilde gelmiştir.

İlk rol aldığı film 2002 yılında gösterime giren Sırlar Dünyası’dır(2002).

Ardından En İyi Arkadaşım (2004), Büyük Buluşma(2004), The İmam(2005), Çemberimde Gül Oya(2006), Selena(2006), Esir Kalpler(2006), Eksi 18(2006), Sevda Çiçeği(2006), Yuvamı Yıkamazsın(2007), Asi(2007), Şefkat Tepe(2010), Bir Zamanlar Osmanlı(2012), Sümela’nın Şifresi(2012), Moskova’nın Şifresi(2012), Herşey Yolunda Merkez(2013), gibi filmlerde rol almıştır.

9 Haziran 2013 yılında Şefkat Tepe adlı dizi setinde tanıştığı Mert Kılıçla dünya evine girmiştir.