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    Karaburun'da %71 isyanı

    Umut KARAKOYUN/DHA
    13.02.2018 - 21:20 | Son Güncelleme:

    İzmir’in Karaburun ilçesinin neredeyse tüm dağlık alanlarını kapsayacak ölçüde 6 firmaya, Rüzgar Enerji Santralleri (RES) üretim lisansı verildi. ÇED’e gerek görülmeyen projeler, 415 kilometrekarelik yarımadanın yüz ölçümünün % 71´ini kapsıyor. Detaylar şöyle:

    YAŞAM ALANI: % 16
    İzmir’in doğal güzellikleriyle dikkat çeken ilçesi Karaburun; RES, balık çiftlikleri ve taş ocaklarına karşı mücadele veriyor. Karaburun Kent Konseyi’nce hazırlanan rapora göre, 415 kilometrekarelik Karaburun’un yüz ölçümünün yüzde 71’i, 6 firmaya RES proje sahası olarak tahsis edildi. Bunun da yarımadanın neredeyse tüm dağlık alanlarını kaplayacak ölçüde olduğu belirtiliyor. Yarımadada RES yatırımı planlanmayan tek bölge ise yüzde 13’lük alana yayılan Bozdağ (Akdağ) kütlesi. Raporda yer alan bilgilere göre, Ege’nin denizden en hızlı yükselen bölgesi olarak bilinen bu dağ kütlesinde yerleşim mümkün değil. Karaburun Yarımadası'nda yaşam için bırakılan alanın, yüz ölçümünün yüzde 16´sı kadar olduğu kaydedildi.

    24 BALIK ÇİFTLİĞİ VAR
    Karaburun Yarımadası’nın neredeyse tüm kıyı şeridinin 'Su Ürünleri Yetiştiriciliği Potansiyel Alanlar Protokolü' kapsamına alındığı belirtilen raporda, Karaburun ilçesi sınırlarında kurulu bulunan 14 su ürünleri firmasına ait toplam 24 su ürünleri üretim tesisinin faaliyet gösterdiği belirtildi. Tesislerin 20’sinin, Gerence Körfezi’nden başlayıp, Badembükü'ne kadar olan deniz ve kıyı alanına yayılmış durumda olduğu kaydedilirken, 4 balık çiftliği ise Mordoğan bölgesinde faaliyet gösteriyor. Raporda, ayrıca yalnızca Küçükbahçe’nin kuzeyinde, '5 nolu alan' olarak tanımlanan bölgede kurulan balık çiftliklerinin denizde kapladığı alanın, 600 bin metrekareye ulaştığı belirtiliyor.

    Etiketler: izmir , Karaburun , ÇED raporu , son dakika
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