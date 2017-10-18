Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Karabük’te silahlı kavga: 4 yaralı

    Karabük’te silahlı kavga: 4 yaralı

    DHA
    18.10.2017 - 02:15 | Son Güncelleme:

    KARABÜK’te, tekel büfesi işletmecisi Mustafa Eryüksel ile yanında bulunan Selim Kaya ve Hakan Ünsal, otomobilden pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı.

    Olay, akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre tekel büfesinin karşısına otomobille gelen Burhan Ç., Yasin Ç. ve Murat A., büfe işletmecisi Mustafa Eryüksel ile yanında bulunan Selim Kaya ve Hakan Ünal ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında otomobilin içerisinden tekel büfesine doğru pompalı tüfekle ateş açıldı.

    Karabük’te silahlı kavga: 4 yaralı

    Saçmaların isabet ettiği Mustafa Eryüksel ile Selim Kaya ve Hakan Ünal yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olay sonrası otomobille kaçan şüphelilerden Burhan Ç. ve Murat A. yakalanırken, Yasin Ç. aranıyor. Soruşturma sürdürülüyor.

    Etiketler: saldırı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri