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    Karabük’te silahlı kavga: 15 kişi av tüfeğiyle vuruldu

    DHA
    04 Ağustos 2017 - 20:03Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 20:03

    KARABÜK’ün Cumayanı Köyü’ndeÿiki aile arasında çıkan kavgada, aralarında kavgayı ayırmaya çalışanların da olduğu 15 kişi av tüfeğiyle açılan ateşle yaralandı.

    Cumayanı Köyü’nde komşu ve aynı zamanda dünür olan Şaban Gergen ve Bülent Aşık, Ankara’daki yakınlarının kavga etmelerini konuşurken tartışmaya başladı. Tartışma tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Aralarında kavgayıÿayırmaya çalışanların da olduğu Fuat Gergen, Bülent Aşık, Mustafa Aşık, Sevgi Aşık, Canser Aşık, Ömer Kalkancı, Meral Kalkancı, Yasin Bozkurt, Arif Eper, Dilek Eper, Yusuf Atay, Metin Gül, Hüseyin Türe, Nursel Külbare ve Gülseren Sarıkaya yaralandı.

    Yaralılar özel araçlarla ve haber verilmesiyle gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma 3 kişiyi gözaltına aldı.

    Hastaneye gelen köy muhtarı Bilal Bozkurt, "Olay ikiÿaile arasında oluyor. Bunlar aynı zamanda dünür. Aralarında şimdiye kadar hiçbir şey olmadı. Sözlü bir tartışmaÿsilahlı kavgaya dönüşmüş. Saçma ile hafif yaralanmalar var. Hayati tehlikesi olan yok. Benim oğlum da kavgayı ayırmak isterken yaralanmış”dedi.

    Etiketler: silahlı kavga , karabük , Cumayanı Köyü
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