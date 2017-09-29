Karabuğdayla yapabileceğiniz 8 lezzetli tarif

Greçka olarak da bilinen karabuğday, yüksek protein içermesi, iyi kolesterolü arttırıcı ve kan şekerini düzenleyici özelliğiyle son dönemde sağlıklı beslenmek isteyenlerin gözdesi durumunda. Peki, karabuğday nasıl tüketilir?

Karabuğday Pilavı: Gereken malzemeler; 2 su bardağı karabuğday, 1 orta boy kuru soğan, 2 diş sarımsak, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2,5 su bardağı su, tuz ve karabiber. Bu pilavda dilediğiniz sebzeyi de kullanabilirsiniz. Soğanları ve sarımsakları ince ince doğrayın ve zeytinyağında kavurun. Sebze eklemek isterseniz sebzeleri de küp küp doğrayarak yumuşayana kadar pişirin. Sonrasında iyice yıkayıp süzdüğünüz karabuğdayları tencereye atın. 2,5 su bardağı kaynar suyu ve baharatları da ekleyerek orta ateşte karabuğdaylar suyu çekene kadar pişirin.

Karabuğdaylı Dolma: Dolma için biber, kabak, kuru patlıcan, domates ya da patatesi kullanabilirsiniz. Dolduracağınız malzemenin miktarına göre karabuğday, soğan, zeytinyağı, salça ve baharatları karıştırın. Orta ateşte yumuşayana kadar pişirin.

Karabuğdaylı Salata: Karabuğdayı kaynar suda 10 dakika kadar haşlayın ve süzün. İçerisine; kurutulmuş domates, ceviz, roka, mısır, taze soğan, kırmızı ve yeşil biber, zeytin, isteğe göre brokoli, nohut veya mantar eklenebilir. Tüm malzemeler karıştırılıp zeytinyağı ve limon eklenerek servis edilir.

Karabuğdaylı Pratik Omlet: Bir çay bardağı kadar karabuğdayı 10 dakika kadar haşlayın. Çırpılan yumurtaların içerisine karabuğday ile baharatları karıştırarak tavada kızdırılmış yağ üzerine dökün. İsteğe göre, kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz.

Karabuğday Kurabiyesi: 1 yumurta, 1 su bardağı şeker, 100 gr. tereyağı, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 1,5 su bardağı elenmiş karabuğday ununu bir kaba alıp hamur kıvamına gelene kadar yoğurun. Küçük parçalar koparıp şekil vererek fırın tepsisine yerleştirin ve 180 derecede 15 dakika pişirin.

Karabuğday Ekmeği: Gerekli malzemeler; 2 yumurta, 1 su bardağı su, 2,5 su bardağı süt, 300 gr karabuğday unu ve kabartma tozudur. Yumurtaları çırptıktan sonra diğerlerini de ekleyerek hamur elde edin. Hamuru 200 derecede önceden ısıtılmış fırına koyun ve 1 saat pişirin.

Karabuğdaylı Sağlıklı Çorba: Gerekli malzemeler; yarım su bardağı haşlanmış karabuğday, 1 su bardağı yoğurt, yarım litre su, 1 tane salatalık ve baharat. Yoğurt ve suyu karıştırıp ayran haline getirin. İçine salatalıkları rendeleyin ve son olarak karabuğdaylarla baharatları ekleyin.

Karabuğdaylı Sebze Yemeği: İstediğiniz sebzeleri (patlıcan, kabak, pırasa, kırmızı ve yeşil biber, mantar gibi) küp küp doğrayarak yumuşayana kadar pişirin. Karabuğdayları 10 dakika kadar haşlayarak baharatla birlikte sebzelerin içerisine ekleyin.

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