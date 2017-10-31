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    Karaborsaya düşen iPhone X'in fiyatları cepleri yakıyor!

    chip.com.tr
    31.10.2017 - 07:25 | Son Güncelleme:

    iPhone X ön siparişleri ellerine ulaşan bazı satıcılar eBay'de cihazı kat kat pahalıya satıyorlar!

    iPhone X, ön siparişlerin kullanıcılara ulaşmasıyla artık insanların ellerinde. Ama çabucak sipariş vermeyenlerin iPhone X stoklarının talebe yetişmesi için biraz beklemesi gerekebilir, tabii eBay'a gitmedikleri sürece.

    Popüler ürünlerin stok yetersizliğinde çoğu zaman olduğu gibi, internet yeniden-satıcıları iPhone X'i satışa sunuyorlar, ama yüksek talep ve kısıtlı stoğun fiyatlara ne yaptığını da gösteriyorlar.

    Karaborsaya düşen iPhone Xin fiyatları cepleri yakıyor

    eBay'da iPhone X'i 1,999 dolara bulabilirsiniz. Ve bu fiyat sadece 64GB'lik model için. Normalde 64 GB'lik temel iPhone X sürümünün satış fiyatı 999 dolar.

    Bazı satıcılar telefon için "Şimdi satın al" seçeneği sunuyorlar ve bunlar iPhone X için 1,380 dolardan başlıyorlar ve 256 GB'lik model için 3,499 dolara kadar gidiyorlar.

    Sadece biraz daha bekleyemeyip iPhone X'i eBay'den almayı düşünüyor musunuz? Yoksa sizce bu tamamen boşa para harcamak mı? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz!

    Etiketler: apple
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