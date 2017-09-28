Kara Sevda'nın büyük başarısı

Yönetmenliğini Hilal Saral’ın, senaristliğini ise Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’ın üstlendiği Star TV’de yayınlanan ‘Kara Sevda’, haziran ayındaki finalinin ardından uluslararası kulvarda ses getirmeye devam ediyor. Milyonlarca izleyicinin iki sezon boyunca soluksuz takip ettiği dizi, Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘En İyi Dizi’ dalında ödüle aday gösterildi.
‘Kara Sevda’, uluslararası başarılarına bir yenisini eklemek için yarışacak. Dünyaca ünlü oyuncu Kevin Spacey’nin de özel ödül alacağı Uluslararası Emmy Ödülleri’nin bu yıl 45’incisi gerçekleşecek.
2016 yılında 11’incisi gerçekleşen Uluslararası Seul Drama Ödülleri’nden ‘Jüri Özel Ödülü’ ile dönen ve Türkiye’de de pek çok önemli kurum ve üniversite tarafından ‘Yılın En İyileri’ arasında gösterilen dizi, Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Türkiye’den finalist olan ilk ve tek yapım. Finalinin ardından dünya çapında yorum yağmuruna tutulan ve devam etmesi için imza kampanyası başlatılan ‘Kara Sevda’, Yunanistan, Ortadoğu ülkeleri, Uruguay, Şili, Arjantin, Peru ve pek çok ülkede izleyicilerle buluşuyor.
Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi Başkanı ve CEO’su Bruce L. Paisner’in, “Her yıl dünya çapındaki televizyon sektörü Uluslararası Emmy global sahnesinde hatırlanmak için yarışıyor. Adayları olağanüstü başarılarından; yaratıcılıkları ve yetenekleriyle dünya çapındaki izleyicilere ilham olmalarından ötürü tebrik ediyoruz” açıklamasıyla önemine değindiği Uluslararası Emmy Ödülleri, 20 Kasım’da New York’ta gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak.
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