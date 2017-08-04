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Kara listede miyim?

Hürriyet Haber
04 Ağustos 2017 - 12:38Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 12:38

Kara liste, kredi sicil kaydı, kredi sicili gibi isimlendirmeler ile bilinen uygulama, aslında tüketicilerin kredi borcu ve kredi kartı borcu ödeme trafiğinin bir dökümünü içeriyor.

Tüketicilerin kredi ödeme ve kredi kartı ödeme programına sadık kalıp kalmamasının, gelecekteki benzer başvurularda referans olarak kullanılmasını sağlayan bir uygulama.

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda kara liste ile ilgili detaylar anlatılıyor...

Peki süreç nasıl işliyor? Öncelikle 90 gün boyunca ödemediğiniz borcunuz hakkında yasal takip başlatılır ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından kara listeye alınırsınız. KKB tarafından tutulan bu kayıt borç ödendikten beş sene sonra silinir. Beş sene sonra kredi sicili temizlenir ancak bu süre boyunca kredi çekme ve kredi kartı alma ihtimaliniz oldukça düşüktür. Beş sene sonunda her ne kadar kredi siciliniz temizlense de bankalar kendi tuttukları kayıtlardan sizin kredi geçmişinizi görebilir ve başvurularınızı olumsuz yanıtlayabilirler.

KREDİ SİCİL KAYDINI KİM TUTUYOR?

Kredi sicil kaydı ile ilgili tüm bilgiler ve düzenlemeler Merkez Bankası kontrolünde olmakla birlikte uygulama aşaması da Kredi Kayıt Bürosu (KKB) bünyesinde. Kredi başvurusu için gittiğiniz bankaların da bundan önce olduğu gibi bundan sonraki aşamalarda daha yoğun biçimde bakacağı ilk yer işte bu kayıtlar olacak.

KARA LİSTEDE MİYİM?

Kara listede olup olmadığınızı öğrenmek için aslında iki yöntem var. Bunlardan dolaylı olanı, bankalara kredi başvurusu yaptığınızda sürekli aldığınız negatif cevaplar olabilir. Bunun dışında Merkez Bankası’na bireysel başvuru yaparak listede olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

BORÇ YAPILANDIRMA İLE KARA LİSTEDEN KURTULUN

Öte yandan kara listenin yolunu açan yasal takip sürecine girmemek için borcunuzu yapılandırmanızı tavsiye ederiz. Kredi borcunuzu yapılandırması ile borcun vadesini uzatarak aylık taksit tutarını azaltabilirsiniz.

Etiketler: kredi sicil kaydı , kara liste , kredide kara liste
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