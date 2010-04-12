Kara Kartal fÄ±rtÄ±naya yakalandÄ±

Son haftalarÄ±n en zevkli maÃ§larÄ±ndan birini seyrettik. Her iki takÄ±mÄ± da, Â gÃ¼zel futbolundan dolayÄ± kutluyorum.



Bravo Trabzonspor. Tebrikler sana BeÅŸiktaÅŸ.Ligimizin iki gÃ¼zide takÄ±mÄ±nÄ±nÂmaÃ§Ä± bu haftaya damgasÄ±nÄ± vurmuÅŸtur benim iÃ§in. AyaÄŸa top yapan, oyun Â kuran, sonuca gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan bir Trabzonspor ve Åžampiyonluk yolunda nefes almaya Ã§alÄ±ÅŸan bir BeÅŸiktaÅŸ seyrettik. Ã‡ok arzuluydu BeÅŸiktaÅŸ, fakat ofansif bÃ¶lgede fazla etkili olamadÄ±, son vuruÅŸlar oyun taktiÄŸinin sonuÃ§lanmasÄ±nda sorunlar yaÅŸadÄ±. Yusufâ€™un,ÂSerkanÂile mÃ¼cadelesinin galibi Serkan Ã§Ä±kÄ±nca Sol kanatta etkili olamadÄ±, Ä°brahim GÃ¼lmezâ€™in bindirmeleri,ÂhÄ±rsÄ± ve sadakati yetmedi. YÃ¼klendikÃ§e Trabzonsporâ€™un Ã¼zerine,Âdefansta boÅŸluklar yaÅŸadÄ±, Ã§oÄŸalmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekerken kalesinde tehlikeler yaÅŸadÄ±. Yusuf daha erken Ã§Ä±karÄ±lmalÄ±ydÄ±, bence Necipâ€™le Â BeÅŸiktaÅŸ ofansif alanda daha rahat oynar ve gol bulurdu. Trabzonspor da ise Â Egemenâ€™in hava toplarÄ±nda ki Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶z doldurdu, Serkanâ€™Ä±n bitmez tÃ¼kenmez savunmasÄ±, orta sahanÄ±n iyi ve ayaÄŸa pas yapmasÄ±, defans Ã¶nÃ¼nde kurulan oyun dÃ¼zeninin ofansifÂalana aktarÄ±lmasÄ± bence Ã§ok iyi idi. Tehlike yaratan pozisyon zenginliÄŸi maÃ§a ayrÄ± bir hava katmÄ±ÅŸtÄ±. Bu maÃ§a damgasÄ±nÄ± vuranÂÃ¼Ã§ Kaleci alkÄ±ÅŸlanmalÄ±dÄ±r. BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±nÂmotivasyonunu yÃ¼ksek olduÄŸunu gÃ¶zden kaÃ§madÄ±. Trabzonspor bazÄ± sorunlarÄ± gidermiÅŸ gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor, harika paslaÅŸmalar ve araya atÄ±lan toplar bir ÅŸeylerin yolunda gittiÄŸinin gÃ¶stergesi gibi, ÅŸimdi sÄ±ra isabetli ÅŸutlara geldi. BunlarÄ± da baÅŸarÄ±rsa ilk Ã¼Ã§e girer. Bu maÃ§Ä±n berabere bitmesi Bursasporâ€™a yaradÄ± diyecektik, fakat Ankaraâ€™da bÄ±rakÄ±lan iki puan hesaplarÄ± bozdu.



Hadi Bursaspor senin verdiÄŸin mÃ¼cadeleyi Anadoluâ€™nun onuru sayÄ±yorum. Sizler bir onur mÃ¼cadelesi veriyorsunuz. DÃ¶rt bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlarda yer bulamayan bazÄ± futbolcularÄ±n Bursa da olmasÄ± ve Ã§ok iyi futbol oynamasÄ± ve de, Â lider olmasÄ± bence bÃ¼yÃ¼k bir onur. Hadi Bursaspor sÄ±k diÅŸini her ÅŸeyin parayla olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ster bizlere,

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Åžu ÅŸampiyonluk Ä°stanbul tekelinden Ã§Ä±ksÄ±n artÄ±k.