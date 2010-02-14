Kara Kartal düştü!

Nitekim Couceiro bu sezon kendi evinde ilk kez çift forvetle sahaya çıkarak daha oyun başlamadan skora imzasını atacağının işaretlerini verdi.



Gaziantepspor’un iki forveti Julio Cesar ve Beto, Beşiktaş savunmasının 4 adamına kendi sahalarından çıkmayı yasakladı. Beşiktaş savunmasından hiç bir oyuncu Beto sahadan alınana kadar Gaziantep yarı alanına geçemedi.



Gaziantep’in bu yıl fırtınalar estiren ismi Olcan’ın karşısına Ekrem’i diken Mustafa Denizli, golü yiyene kadar yaptığı hatayı fark edemedi. Gaziantep soldan geliştirdiği ilk atakta golü kaçırırken, ikincisinde Julio’nun ayağından sonuca gitti. Bu iki tehlikeli sol atağın ikisinde de baş rol maçın da yıldızı olan Olcan Adın ve O’nun kıvraklığına yenik düşen Ekrem ve arkadaşlarınındı.



Geçen hafta harikalar yaratan Tabata eski seyircisi önünde hocası tarafından dar alana hapsedilince bekleneni veremedi. Yusuf’u oyuna alan Beşiktaş maçı lehine çevirmeyi düşünürken, Gaziantepspor’u tanıyan herkes, “Gaziantep şimdi de sağdan saldıracak” dedi. Ve sağdan gelen ataklardan birinde oluşan kornerde Olcan-Deumi ikilisi tabelaya bir çentik daha attı.



Gaziantep Kamil Ocak’ta sahaya çıktığında ilk 5 dakika içerisinde sonucun ne olacağı belli olur. Beşiktaş’ta Tabata, İsmail, Ekrem ve İbrahimler Gaziantep’i çok iyi tanıyan oyuncular. Gaziantep’in Kamil Ocak’ta oyununu tutturduğunda karşısında kimsenin duramayacağını çok iyi biliyorlar. Bu nedenle de daha ilk dakikalarda bu maçı hiç bir koşulda alamayacaklarını hissedip oyundan düştüler. Teslim bayrağını erken çektiler.



Bu karşılaşmada Beşiktaş’ı tarihi bir hezimetten Rüştü ile birlikte kale direkleri kurtardı desek yalan olmaz. Gaziantepspor’un attıkları dışında en az 6 tane de “Bu nasıl kaçar” pozisyonu var.



Gaziantepspor Kamil Ocak’ta uzun yıllardır izlediğim en iyi oyununu oynadı. Ta ki Beto oyundan çıkana kadar. Beto çıktıktan sonra karşıda da bir kale olduğunu hatırlayan Beşiktaş 2 net pozisyon buldu. Ancak bu arada 3 de kontra yedi.



Beto ve Olcan’ın sahayı terk ettiği dakikaya kadar geçen zaman diliminde Gaziantep’in karşısında Barcelona olsa dayanamazdı. Bu dakikaya kadar Gaziantep savunması, kalabalık tuttuğu orta sahası, sağ ve sol kanatları ve tabi ki forvet hattı ile sahada gerçek bir Şahin gibiydi. Yırtıcı bir futbol oynadı. Karşılığını da aldı.



Beşiktaş’ın Beto ve Olcan çıkana kadar yapacağı bir şey yoktu. Kartal bu iki oyuncu sahadan çıktıktan sonra birazcık top oynayabilse maçı çevirirdi. Çünkü yeniden tek forvete dönüp üstüne bir de Olcan’sız kalan Gaziantep, bir anda dağınık ve panik bir görüntüye büründü. Geçen hafta Kayseri bozgununu yaşarken çizdiği olumsuz tabloya döndü. Ancak Kartal’ın bırakın uçmayı kanatlarını çırpacak hali yoktu.

Gaziantep’in dağıldığı anlarda dahi yeni defans adamı Tomas başta, Deumi, İvan, Cenk ve Serdar’ın müthiş savunması Gaziantep bayramının kabusa dönmesini engelledi.



Hakem Kuddusi Müftüoğlu ve yardımcıları Sivok’un Olcan’a arkadan attığı uçan tekmeyi sarı kartla geçiştirmek dışında iyi bir maç yönettiler. Sahadaki Büyük takımı sadece ortalama ölçülerde desteklediler. Bu da taraftarı ve bizi olumsuz düşüncelere sevk edecek düzeyde değildi. Yani eyyam standarttı...



Sonuçta biz Gaziantep’te hem skor, hem de futbol olarak mükemmel bir maç izledik. Tam anlamıyla Ekmek kadayıfı tadındaydı. Pazar günü Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’un deplasmanda Karşıyaka’yı yenmesi ise kadayıfın kaymağı oldu.



Skora çok takılan bir futbolsever değilim ama kazanmak da güzel...