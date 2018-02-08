Kara Harp Okulu’nda 64 müebbet

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampusu’ndaki duruşmada kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Erdoğan Kurt, Volkan Kenci, Salim Başaran ve Kenan Çakar’a ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ‘ağırlaştırılmış müebbet’ hapis cezası verdi. Mahkeme, aynı suçtan 60 sanığa önce ‘ağırlaştırılmış müebbet’ verdi, takdir hakkıyla cezayı ‘müebbet hapse’ çevirdi. Sanıkların 100’ünü beraat ettiren mahkeme, ağırlaştırılmış ve müebbet hapis cezası alanların hükümle birlikte tutuklanmalarını kararlaştırıldı.