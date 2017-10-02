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    Kara Harp Okulu tarihinde bir ilk

    ANKARA
    02.10.2017 - 18:51 | Son Güncelleme:

    Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Kara Harp Okulu 2017-2018 Yılı Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Canikli, törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve nice kahraman komutanların mezun olduğu şanlı yuvada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi de ilgi odağı oldu.

    Yeni eğitim ve öğretim yılının Harbiyelilere, Kara Harp Okuluna, millete ve ülkeye hayırlı olmasını temennisinde bulunan Canikli, "Sevgili Harbiyeliler, üzerinizdeki üniformayı taşımak ağır bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu her zaman üzerinizde hissedin. Bu sorumluluk milletimize karşı olan bir sorumluluktur. Bu sorumluluk 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.' diyen ecdadımıza karşı bir sorumluluktur." diye konuştu. 

    Dünyanın en kıymetli coğrafyasında, atalardan yadigar kalan kutlu vatanın korunması için icabında her türlü bedeli ödemeye hazır olunmasının önemine değinen Canikli, Kara Harp Okulunun 2 bin 200 Harbiyeli ve farklı ülkelerden 310 misafir askeri personeliyle yeni eğitim ve öğretim yılına başladığını belirtti. 
    Bakan Canikli, Kara Harp Okulunun kuruluşundan bugüne devletin ve milletin en önemli kurumları arasında yer aldığına dikkati çekerek, "Bu yılki müracaatlarda sivil okullardan on binlerce adayın başvurusu, halkımızın Kara Harp Okuluna, askerliğe olan sevgisini ve desteğini bir kez daha göstermiştir. Bu, Kurtuluş Savaşımızdaki en büyük gücümüz olan ordu-millet dayanışmasının her geçen yıl daha da güçlenerek devam ettiğinin bir göstergesidir." ifadesini kullandı. 

    Kara Harp Okulu tarihinde bir ilk



    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimiyle bu dayanışmanın hedef alındığına işaret eden Canikli, şunları söyledi: 
    "Zannettiler ki bu millet ordusuna sahip çıkmayacak. Zannettiler ki bu kutlu ordu milletinin duasını kalbinde hissetmeyecek. Ne ordumuz ne de milletimiz bu darbecilere müsamaha göstermiştir ve göstermeyecektir. Bu hain girişimin hukukun üstünlüğüne inanan, milli iradeye saygılı, milletinden başka amir tanımayan Harbiyelileri derinden sarstığını biliyorum. Ülkemizi, aldıkları talimatla, hain emelleri doğrultusunda karanlıklara gömmek isteyenler şu anda layık oldukları yerdedirler. Milletten başka güç tanımayan, Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa edecek olanlar, 'Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.' diyenler ise ruhlarındaki vatan coşkusu ve kalplerindeki heyecanla buradalar." 

    Kara Harp Okulu tarihinde bir ilk



    "Buna mecburuz, buna mahkumuz" 

    Devlete ve millete sadakati, milli ve manevi değerleri, demokratik düzene bağlılığı, vazife ahlakı ve bilimsel düşünceyi esas kabul eden Kara Harp Okulunun, Milli Savunma Üniversitesi çatısı altında yeniden yapılandırılarak geçmişinden aldığı güçle üst düzey eğitimli subayları ülkeye kazandırmaya devam edeceğini ifade eden Bakan Canikli, insan gücünün kalitesi kadar savunma teknolojilerinin milli ve yerli olmasının da önemli olduğunu vurguladı. 

    Canikli, Kara Harp Okulunun öğretim görevlileri ve Harp Okulu alay personelinden ise ailelerin emaneti olan gençleri, subaylığın temel değerlerini kazanmış, insan olmanın ahlaki değerlerini yüklenmiş, bilgi çağının gereği yeteneklere sahip, Atatürk'ün emanetine layık, daima göreve hazır, vazife şuuru gelişmiş, demokrasi bilinci yüksek, milli ve manevi değerlere bağlı subaylar olarak yetiştirmelerini istedi. 

    Kara Harp Okulu'nda ilk başörtülü öğrenci

    Kara Harp Okulu’ndaki Törende Milli Savunma Bakanlığı’nın kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) başörtü serbestisinin ardından Kara Harp Okulu tarihinde ilk kez bir başörtülü öğrenci de yeni eğitim öğretim yılına başladı. Daha önce Hava Harp Okulu’na Merve Gürbüz adlı bir öğrenci de başörtülü kabul edilmişti.

     

    Etiketler: Milli Savunma Üniversitesi , Kara Harp Okulu , Nurettin Canikli
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