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    Kara haber: 2’si kardeş 3 çocuk öldü

    DHA
    17 Ağustos 2017 - 21:02Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 21:02

    ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi’nde, serinlemek amacıyla Mardin Su Tahliye Kanalı'ndan sızan suyla oluşan birikintiye giren 2’si kardeş 3 çocuk boğuldu.

    Olay, bugün öğleden sonra, ilçeye bağlı Gözlek Mahallesinde meydana geldi. Mahalleden geçen ve Atatürk Barajı’ndan Mardin’e arazi sulaması amacıyla su taşıyan kanaldan su sızmasıyla oluşan birikintiye serinlemek amacıyla giren 9 yaşındaki Eyüp Kaplan ile kardeşi 6 yaşındaki İlyas Kaplan ve amcalarının oğlu 9 yaşındaki Abdulkadir Kaplan, bir süre sonra suya battı.

    CESETLERE ULAŞILDI

    Çocuklarından uzun süre haber alamayan Kaplan aileleri, kanala girme ihtimali üzerine çevrede arama yaptı. Kanala bölgedeki su birikintisinde çocukların kıyafetlerinin bulunması üzerine jandarma ve sağlık görevlilerine haber verildi.

    Kara haber: 2’si kardeş 3 çocuk öldü

    İhbarla gelen jandarmalar önlem alırken, birikintide halatla yapılan aramada çocukların cesetlerine ulaşıldı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan çocukların cesetleri, otopsi için Viranşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

     

    Etiketler: şanlıurfa , kanal , çocuk , ölüm , Ölüm
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