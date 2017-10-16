Kara duvaklı Sibel

Sibel Can önceki akşam Harbiye Açıkhava’da konser verdi. Sanatçı sahneye kırmızı bir elbise ve siyah duvakla çıktı.

Muud Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıkan Sibel Can, Sezen Aksu’nun “Beni Yak” şarkısıyla başladığı konserinde en sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında oğlu Engincan Ural’ın yanı sıra konserde giydiği iki kostümü tasarlayan modacı Nur Yerlitaş ve meslektaşı Coşkun Sabah da vardı. Konserin ikinci yarısında Sibel Can’a Rubato grubu eşlik etti. Can gecede seyircilerden gelen istek şarkıları da seslendirdi.

Sibel Can, konserin ikinci bölümünde sahnesinde Rubato grubunu ağırladı.

Atlattım o travmayı

Konsere kızıyla gelen Coşkun Sabah, eşiyle boşandıklarını ama çocuklar için aynı evde kaldıklarını söyledi.

“Hazirana kadar aynı evde yaşayacağız sonrasında evleri de ayıracağız” diyen ünlü şarkıcı, “Boşanırsam intihar ederim açıklaması” hatırlatılınca, “Atlattım artık o travmayı” diye konuştu.





Nur YERLİTAŞ - Coşkun SABAH

Sibel Can, konser sonrası oğlu Engincan’la çorbacıya gitti. Sanatçı, zayıfladığını söyleyen bir muhabire “Süzülmüşüm değil mi?” diye karşılık verdi.