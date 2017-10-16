Kara duvaklı Sibel

Sibel Can önceki akşam Harbiye Açıkhava’da konser verdi. Sanatçı sahneye kırmızı bir elbise ve siyah duvakla çıktı.
Muud Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıkan Sibel Can, Sezen Aksu’nun “Beni Yak” şarkısıyla başladığı konserinde en sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında oğlu Engincan Ural’ın yanı sıra konserde giydiği iki kostümü tasarlayan modacı Nur Yerlitaş ve meslektaşı Coşkun Sabah da vardı. Konserin ikinci yarısında Sibel Can’a Rubato grubu eşlik etti. Can gecede seyircilerden gelen istek şarkıları da seslendirdi.
Sibel Can, konserin ikinci bölümünde sahnesinde Rubato grubunu ağırladı.
Atlattım o travmayı
Konsere kızıyla gelen Coşkun Sabah, eşiyle boşandıklarını ama çocuklar için aynı evde kaldıklarını söyledi.
“Hazirana kadar aynı evde yaşayacağız sonrasında evleri de ayıracağız” diyen ünlü şarkıcı, “Boşanırsam intihar ederim açıklaması” hatırlatılınca, “Atlattım artık o travmayı” diye konuştu.
Nur YERLİTAŞ - Coşkun SABAH
Sibel Can, konser sonrası oğlu Engincan’la çorbacıya gitti. Sanatçı, zayıfladığını söyleyen bir muhabire “Süzülmüşüm değil mi?” diye karşılık verdi.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün