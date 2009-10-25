Büyü gibi bir şey. Bence bu seferkini kara büyü yapan Kazım’ın ekstra güzel oyunu ya da Alex’in golleri olabilir. Ama Galatasaray’ın çok ünlü ayaklarının düğümlenmesini nasıl açıklamalı?

Maç öncesi saatlerini 1 saat geriye almayı unutan futbolcular olmalı ki maç başlamadan kavgası başladı. Seyircilerini selamlayan futbolcuların maç başlamadan bir saat önce gerginliği başlatmaları, kabağın olmasa da yabancı bir cismin yan hakemin kafasında patlamasına yol açtı. Bu görüntüler de derbiye hiç ama hiç yakışmadı.

H.Deniz Çekin yazıyor

Her iki takımın da saha içi dizilişleri ve oyun planları birbirine çok benziyordu. Tek hücumcunun yanına orta sahadan birer destek, Fenerbahçe’de Emre, Galatasaray’da Arda’nın oyuna etkisi, kalabalık savunma kurgusu ve hızlı hücum planları.

Ne Arda ne de Emre takımını yönetebildi ama Fenerbahçe’de Mehmet Topuz’un orta sahaya verdiği desteği Galatasaray’da kimse veremeyince orta saha üstünlüğü sarı-lacivertli ekipten yana oldu.

Konuk ekipte sadece iki dakika oyunda kalabilen Baros’un sakatlığı ve yerine giren Nonda’nın gol bölgesindeki yeteneği tartışılmasa da genelde ağır kalması, oyun planlarında önemli değişikliklere yol açmıştır kuşkusuz. Ama bence Galatasaray takımında oyuncu seçimi genel olarak hatalıydı.

Yine de ilk yarı boyunca bu kadar hücum fukarası olmalarını sırf bu nedenlerle açıklamak zor.

Alex’in ofsayt kokan golüyle ilk yarıyı önde kapattı ev sahibi Fenerbahçe.

İkinci yarının başlarında da kalecilerin ikramlarından iki gol seyrettik. İlk önce Franco topu uzaklaştıramayıp penaltıya sebebiyet verdi. Sonra Volkan takımının rahatlamasına müsaade etmeyerek yememesi gereken bir gol yedi.

Rijkaard Arda’dan bu maçta bir hayır göremeyeceğini anlayınca Kewell’ı oyuna aldı. Bu değişiklik, kanatların da iyi kullanılmasıyla Galatasaray’ı biraz hareketlendirdi. Ta ki sayısal olarak azalıncaya kadar. Kasımpaşa maçında başlayan boksörlük sevdası bu maçta Keita’ya ve takımına pahalıya mal oldu.

Uzatmada Güiza’nın estetik golü de maçın Fenerbahçeliler adına çok daha güzel sonuçlandırdı.

İki gol atan Alex daha çok konuşulacak kuşkusuz, ama benim bu maç için Kahramanın Kazım.

“Bir mahzun mor menekşe” şarkısıyla karşılanan konuk ekip aynı şarkıyla uğurlanırken gerçekten mahzundu.