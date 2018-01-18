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    Kar ve tipi altında 2 bin metrede operasyon

    İHA
    18.01.2018 - 20:12 | Son Güncelleme:

    Denizli'nin Honaz ilçesi Honaz Milli Parkı'nda 2 bin metre yükseklikteki radar bölgesinde düşerek yaralanan askeri personel, AFAD ve askeri yetkililer tarafından kurtarıldı.

    Alınan bilgiye göre, Honaz Milli Parkı'nda bulunan Honaz Hava Radar Komutanlığında 2 bin metre yükseklikteki radar kulesinde görevli askeri personel düşerek başından yaralandı. Olayın ardından askeri personeli indirmek için AFAD ve askeri yetkililer bulunduğu radar bölgesinden indirmek için çalışma başlattı.

    3 SAAT SÜRDÜ

    Yoğun kar ve tipinin olduğu 2 bin metre yükseklikte 3 saat süren kurtarma çalışması sonrası askeri personel 30 santimetreyi aşan karların olduğu bölgeden aşağıya paletli amfibi aracı ile indirildi. AFAD ekibi palet ile yüksek kesimlerde kurtarma çalışmalarına destek verdi. 112 Acil Sağlık görevlilerine teslim edilen askeri personel Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Etiketler: denizli , operasyon
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