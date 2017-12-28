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    Kar ne zaman yağacak? Hava durumu nasıl olacak?

    Hürriyet Haber
    28.12.2017 - 10:13 | Son Güncelleme:

    Hava durumu hakkında gelişmeleri yayınlayan Meteroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış konusunda uyarıda bulundu. Yurdun bazı kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanacağı bugün itibariyle, mega şehir İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kar ne zaman yağacak sorusuna cevap aradı. İşte, hava durumu hakkında günün gelişmeleri ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı bilgiler dahilinde İstanbul'da kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtı

    Kar ne zaman yağacak sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, hava durumu hakkında resmi bilgileri araştırmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, yurdun doğu kesimlerinde soğuğun etkisini koruyacağı tahmin ediliyor. Peki, en son hava durumu bilgilerine göre İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, Meteoroloji'nin yayımladığı bilgiler doğrultusunda hava durumu hakkında detaylı bilgiler

    HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

    Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Manisa, Afyonkarahisar çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale’nin güney çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

    Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle güney yönlerden, Doğu Akdeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK

    Mevcut tahminlere göre İstanbul'da kısa vadede kar yağışı beklenmiyor. Bölgede havanın; Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı, gece saatlerinden itibaren Tekirdağ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    Önemli bir değişiklik olmayacağı ve bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

    Yurdun batı kesimlerinde kuvvetli yağış beklenirken, yağışların; Çanakkale’nin güney çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERE VE İLLERE GÖRE HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale’nin güney çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

    EDIRNE °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    ISTANBUL °C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    KOCAELI °C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    TEKIRDAG °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    A.KARAHISAR °C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif yağmurlu

    DENIZLI °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    IZMIR °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    MUGLA °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    MERSIN °C, 20°C
    Parçalı bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

    ANKARA °C, 8°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKISEHIR °C, 9°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KAYSERI °C, 8°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 9°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

    BOLU °C, 7°C
    Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

    KASTAMONU °C, 5°C
    Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

    SINOP °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    RIZE °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TOKAT °C, 8°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    AGRI °C, 5°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ERZURUM °C, 5°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA °C, 9°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 8°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde pus ve sis bekleniyor.

    DIYARBAKIR °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GAZIANTEP °C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MARDIN °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SANLIURFA °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

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