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    Kar maskeli saldırganlar pastaneciyi öldürdü

    Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)
    17.09.2017 - 16:49 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 16:49

    Bursa'nın Mudanya İlçesi’nde, esnaf 34 yaşındaki Mehmet Öztürk,uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

    Olay, sabah saat 05.00 sıralarında, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, Atatürk Caddesi’nde unlu mamüller satan bir işyerinde meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen ve yüzünde kar maskesi bulunduğu belirtilen bir kişi, Mehmet Öztürk'e, işyerinin kapısından silahla iki el ateş ederek kaçtı.

    Saldırıda yaralanan Mehmet Öztürk, çevreden yetişenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahale ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Cumhuriyet Savcısı, Mehmet Öztürkün kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cesedini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırttı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

     

    Etiketler: Bursa , mudanya , Mehmet Öztürk , Cinayet
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