'Kar Küresi’ çocuklara kimyayı sevdirecek

Yeni yıl için evleri süsleyen ‘Kar Küresi’, bu defa eğitecek. Engineering For Kids (EFK), yeni yıla özel ‘Kar Küresi’ atölyesi düzenliyor. Kimya Mühendisliği kapsamında gerçekleşecek atölyede çocuklar, ister kendileri için isterlerse de hediye olarak sevdiklerine vermek için yeni yılın geleneksel süsü olan kar küresi yapacak. Eğlenerek el becerilerini geliştirecek olan çocuklar, STEM metodu kullanılacak atölyede kar kürelerini yaparken yoğunluk, karışım, homojen ve heterojen karışım, sıvı, saydam, yarısaydam, opak kavramlarıyla tanışacak. Çocukların hayal dünyasını ve yaratıcılıklarını geliştirecek çalışma, 30 Aralık Cumartesi ve 31 Aralık Pazar günleri EFK’nın Ataşehir’deki merkezinde gerçekleşecek. 4-7 yaş arası çocuklar 13:00-14:00 saatleri arası, 8-12 yaş arası çocuklar ise 15:00- 16:00 saatleri arası atölyeye katılabilecek.

STEM Metodu ile Eğitim

Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik kelimelerinin İngilizce karşılıklarının kısaltılmış hali olan STEM, öğrencileri problem çözmede bilimi, teknolojiyi, mühendisliği ve matematiği uygulamaya teşvik ediyor. STEM metoduyla öğrenciler temel bilgilerini geliştirirken, okul, toplum ve gerçek yaşama ilişkin konu ve sorunlar arasında bağlantı kurabiliyor. STEM metodunu uygulayan EFK, öğretmen merkezli sınıf yerine problem çözme, keşif ve araştırmayla öğrenme merkezli bir sınıfta çocuklara yaparak öğrenme fırsatı sunuyor. Yapılan deneyler ve uygulamalar sayesinde çocuklar hem el becerilerini ve düşünce tarzını geliştiriyor hem de eğlenerek öğreniyor.