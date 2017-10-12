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    Kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu, araçlar yolda kaldı

    İHA
    12.10.2017 - 10:02 | Son Güncelleme:

    Erzurum’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Konaklı Kayak Merkezinin üst kısmında kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu, araçlar yolda kaldı. 

    Doğu Anadolu Bölgesi'nde önceki günden beri devam eden sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışı sebebiyle Erzurum’u çevreleyen 3 bin 271 rakımlı Palandöken Dağı ve 3 bin 150 rakımlı Konaklı Kayak Merkezinin zirveleri beyaza büründü. Konaklı Kayak Merkezinin üst tarafında kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Zincirsiz yola çıkan bazı araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. 

    Kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu, araçlar yolda kaldı

    Sisin de etkili olduğu Erzurum’un yüksek kesimlerinde adeta kara kış yaşandı. Karla kaplı beyaz örtüyü gören lise öğrencileri mevsimin ilk kardan adamını yaparak, kartopu oynamanın keyfini yaşadı.Erzurum’da vatandaşlar ve esnaf, kar yağışı ve havanın soğuması sebebiyle ev ve iş yerlerinde soba yakmaya başladı.

    Kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu, araçlar yolda kaldı

    METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI GELDİ

    Öte yandan meteoroloji yetkilileri, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı bilgisini vererek Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin önümüzdeki iki gün karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini belirtti.

    Etiketler: meteoroloji , kar yağışı , Erzurum
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