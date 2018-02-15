Kapsamlı bir inceleme: Street Fighter V: Arcade Edition

Öncelikle şunu soruyorum sevgili okurlar: Ezelden beridir Street Fighter’ın bir parçası olan Sagat’ı DLC karakteri olarak sunmak nedir arkadaş?! Pes! Seni kınıyorum Capcom! Şimdi konuya geri dönebiliriz. Hatta başlayabiliriz demek daha doğru zira incelemeye giriş yapmamışız. Efendim bildiğiniz üzere Street Fighter V bir ara piyasaya çıktı, sonra üstüne de iki sezon karakter eklendi. İlk sezonda Alex, Guile, Balrog, Ibuki, Juri ve Urien oyuna eklendi, ikinci sezonla birlikte de Akuma, Kolin, Ed, Abgail, Menat ve Zeku SFV oyunlarına sunuldu. Şayet SFV’e sahip değilseniz ve direkt olarak Arcade Edition’ı satın alırsanız, tüm bu karakterler de pakete dahil olarak geliyor. Fakat eğer SFV’i daha önceden aldıysanız, Arcade Edition güncellemesine bedava ulaşıyorsunuz ama bu karakterleri yine para ödeyerek almanız gerekiyor.

O zaman Arcade Edition’la birlikte gelenler nedir? Öncelikle çok şahane bir açılış sinematiği oyuna eklenmiş, bunu beğendiğimi bildireyim. Eklenen yeni oyun modlarından iki dikkat çekeni de elbette Arcade kısmı. Burada Street Fighter III, IV ve V’e özel kısımlarda, bir dizi dövüşe giriyorsunuz. Örneğin SFII’de, SFII dönemindeki karakterleri seçmeniz izin veriliyor ama sanmayın ki görsellik bu döneme ait; yine SFV’in grafiklerine tabi tutuluyoruz. Yalnız bölüm aralarında tepeden dökülen fıçıları kırma gibi bonus görevlere çıkmamız sağlanmış, çok hoş bir eklenti olmuş. Arcade kısmını bir karakterle tamamladığınızda, o karakterin tek görsellik bir bitiş hikayesini görüntülüyor ve galeri kısmına da bu karakterin bir görselini ekliyorsunuz.

Challenge kısmında Extra Battle modu dikkat çekiyor. Burada zorlu bir dövüşe giriyorsunuz ama bunu yapmak için biraz Fight Money ödemeniz gerekiyor. Kaybederseniz de bu para uçup gidiyor. Kazandığınız taktirde ise güzel ödüller alıyorsunuz.

Online kısımda da Team Battle eklentisi bulunuyor. 5v5 şeklinde bir dövüş mantığı güdülmüş ve takımlar, 1v1 olarak birbirleriyle mücadele ediyor; yetenekli takım galip olup mutluluk naraları atıyor…

SF fanatiklerini mutlu edecek bir eklenti, Training kısmında ortaya çıkıyor. Artık burada Frame verilerini de görüntüleyebiliyorsunuz. Böylece hangi hareket ne kadar hızlı, sizi açıkta bırakıyor mu, hepsini anlayabiliyorsunuz.

Oynanıştaki en büyük değişiklik de V-Barı eklentisi. Dayak yedikçe dolan bu bar, karakterinize özel bazı güçlü hareketler yapmanıza olanak tanıyor. V-Trigger, V-Skill ve V-Reversal olarak üçe ayrılan bu hareketlerin her birini gerçekleştirmek için tüm karakterlerde aynı olan tuşlara basıyorsunuz. Hem komboları uzatmak, hem farklı kontur atakları yapmak, hem de güçlü özel hareketler ortaya çıkartmak için çok iyi bir sistem olmuş. Örneğin V-Barı dolu bir Ryu’ya kolay kolay saldırmak istemeyeceksiniz zira şahane bir kontur atak yapıp size büyük hasar verebiliyor.

İlk çıktığında tek kişilik oyun anlamında çok kıt bir portföyü vardı Street Fighter V’in fakat artık “tam” bir oyun halinde ve bir dövüş oyunu klasiği olabilir. Oyun en baştan bu halde çıkmalıymış aslında; biraz geç kalınmışa benziyor…