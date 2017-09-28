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    Kapsamlı bir inceleme: Resident Evil Revelations HD

    Hürriyet Haber
    28.09.2017 - 08:32 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 08:32

    Resident Evil: Revelations uzun bir aradan sonra geri dönüyor; yenilenen grafikleri ve özellikleriyle oyunseverlerin karşısına bir kez daha çıkan yapım bakın oyunculara ne vaat ediyor?

    Resident Evil: Revelations HD'yi kısaca anlatmak gerekirse; 2012 yılı içerisinde Nintendo 3DS üzerinde çıkmış ve çıkışı ile birlikte, o eski tadı kazandırdığı için çok fazla beğenilmiş bir korku oyununun elden geçirilmiş yeni sürümü...

    Oyunun bu yeni sürümünde oyuncuları geliştirilmiş 1080p kalitede görseller karşılıyor ve oyunun PlayStation 3 sürümü ile karşılaştığımızda, arada grafik açısından gerçekten çok farklı olduğunu görmek mümkün. Elbette, tekrar bizlere sunulan oyun içerisinde bizleri karşılayan tek şey grafikler değil. Resident Evil: Revelations HD‘nin yeni sürümü içerisinde bizleri aynı zamanda bütün ek paketleri de bekliyor.

    Kapsamlı bir inceleme: Resident Evil Revelations HD

    2012'dekine benzer şekilde Raid modu özelliğinde The Ghost Ship: Chaos isimli yeni bir bölüm var. Oyunun grafiklerinde hayli iyileştirmeler yapıldığını sanırız söylemeye bile gerek yok! 

    Kapsamlı bir inceleme: Resident Evil Revelations HD

    Resident Evil Revelations HD'yi PlayStation Store üzerinde, oyunun PlayStation 4 sürümünü 59 TL gibi bir fiyata bulmak mümkün.

    Etiketler: oyun , Resident Evil Revelations HD , capcom
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