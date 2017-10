Kapsamlı bir inceleme | Need For Speed: Payback

Kaç nesil geçti saymak bilmek hayli güç ama Need For Speed uzun süredir yüz binlerce kişinin ortak konuşma başlıklarından birisi olmayı sürdüyor. İlk oyunundan bugüne kadar çok büyük değişiklikler geçiren seri, kimi zaman baş tacı edilirken, kimi zamanda yüzüne bakılmaz bir oyun oldu. Yarış oyunları dünyasında rekabet arttıkça, zirveden giderek uzaklaştı. Bugün gelinen noktadaysa kendi kulvarında, zorlu bir yarış verdiğini görüyoruz. Son çıkan oyunundan da beklediğni bulamayan efsane seri, şimdi de yeni oyunu Payback ile sınırları zorlayacak.

Uzun bir yolculuk

Sizce Need For Speed: Payback serinin kaçıncı oyunudur? Şöyle bir tahmin etmeye çalışır mısınız? Onuncu? On beşinci? Hayır! Tamı tamına 23. Oyunu! Ghost Games tarafından geliştirilen Payback, pek tabii Electronic Arts tarafından dağıtılacak. Kendisini ilk olarak 2 Haziran 2017 tarihinde gördük ve o günden bugüne kadar geçen süre içerisinde oyun ile alakalı birçok detay kendisini gösterdi. Bu tarz ön inceleme yazılarında ilk olarak birçok okurumuzun da merak ettiği grafik motru ile konuya girmek istiyorum.



Eve, birçoğunuz doğru tahmin etti: Need For Speed Payback, Frostbite 3 grafik motoru üzerinden kurulacak bir oyun. Oyun içi videoları izlemiş olanlarınız zaten görüntü kalitesinin ne kadar detaylı olduğunu görmüştür. İzleyenlerde bir baksın derim.Işıklandırmalar, çarpışma esnasında alınan hasarlar, genel geçer fizik motoru oyun içi videolara baktığımız zaman hiç de fena gözükmüyor. Nitekim bazı çarpışmaların” odun” gibi olduğu da gözden kaçmıyor. Özellikle rampalardan uçtuktan sonra yapılan sert inişlerde, sanki araçlar gereken hasarı almıyor, sanki gözüküyor ama oyunu deneyim etmeden bu konu hakkında ahkam kesmeye gerek yok. Yine de bir dip not olsun isterim.

Oyunumuz tek kişilik ve multiplayer olmak üzere iki mod üzerine kurulacak. Tek kişilik senaryo esnasında eski bir yarışçı olan Tyler Morgan’ın etrafında dönen maceraya eşlik edeceğiz. Öyle görünüyor ki Tyler Morgan, başına gelen bir dizi olaydan sonra intikam için yeniden kendisini yollara vurmuş durumda. Tabii ki bunu tek başına yapamayacağı için bir ekip toplaması şart. Tüm bu maceranın içerisindeyse kocaman bir Cartel bulunuyor. Yani bu arkadaşımızın geri dönüp intikam alması için bazı sıkıntılara göğüs germesi gerekecek.



Tyler haricinde karşımıza çıkacak diğer isimlerse Mac ve Jess. Her ikisi de kendine has özelliklere sahip. Oyunun her iki modunda da içerisine daldığımız yarışlarda elde ettiğimiz derecelerden, gösterdiğimiz performanslara kadar birçok farklı konuda puan toplayabileceğiz. Tüm bu puanlama karakterler arasında dağıtılacak mı, yoksa tek bir yerde mi toplanacak henüz bilinmiyor. Ayrıca farklı iş erbabı olan Mac ve Jess’in oyuna ne gibi etkileri olacağı konusu da ben bu satırları yazarken tam bir sır, tam bir muammaydı.

Etkinlikler

Öyle görünüyor ki Payback’i ön plana çıkartacak özelliklerin başında” Event” lar geliyor. Oyun içerisinde her üç karakter için de farklı etkinlikler bulunacak. Bu da farklı karakterle oyun deneyimi yaşayacağımızı gösteriyor. Bazı görevleri karakter karakter deneyim edecekken, bazılarında da üç karakteri birlikte deneyim edeceğiz. Etkinliklere girmeden önce farklı araçlar seçmen mümkün olacak.

İçerisine daldığımız etkinlikler neticesinde, reputetion, cash ve speed card gibi ödüllere kavuşacağız. Event’ların haricinde bir Side Bet isminden de anlaşılacağı üzere bir bahis modu. Bu başlık altında bir etkinliğe başlamadan önce bir bahis ortaya atacağız. Eğer etkinliği kazanırsak, bahis ile gelen ekstra para ve puanlara gömüleceğiz. Aksi halde, koyduklarımızı da kaybedeceğiz. Autolog ise özellikle arkadaşlarıyla oyun deneyimi yaşayanları etkileyecek bir oluşum. Autolog ile lider tablosunda bulunan arkadaş ya da rakiplerimizi geçtikçe ödül kazanıyor olacağız.



Speed Card’larsa oyunu derinden etkileyecek gibi gözüküyor zira bu kartlar araç performansını doğrudan etkiliyor olacak. Kendilerini kazanmak için pek tabii etkinliklerden galip gelmek gerekiyor. Pursuit ise günümüzün en moda başlıklarından birisi olarak Payback’te karşımıza çıkıyor. Polisten kaçmaya çalıştığımız bu mod esnasında farklı Heat Level’lar olacak. Bu seviye arttıkça farklı polis araçları, helikopterler ve hatta Rhino adı verilen devasa araçlar da devreye girecek. Şu ana kadar birçok araç modeli çoktan açıklandı.



Bolca Audi, BMW, Mercedes, Nissan ve Porsche gibi marka göreceğimizin garantisini verebilirim. Ayrıca araç marka ve modelleri haricinde çokça merak edilen araç sınıfları da görücüye çıktı. Yeni oyunda Race, Off-road, Drag, Drift ve Runner olmak üzere beş farklı başlık altında araç sınıfı göreceğiz. Pek tabii” Customization” da olmazsa olmaz bir özellik olarak yine karşımıza çıkacak. Bildiğiniz üzere pek çok seri gibi NFS serisi de araçları kişiselleştirme konusuna ziyadesiyle eğiliyor. Tıpkı önceki oyunlarda olduğu gibi satın aldığımız araçların hemen her noktasını didik didik edip, bize en çok uyan araba modelini tasarlayabileceğiz.









Payback esnasında hıza doyacağımız aşikâr. Oyunun sunduğu hız duygusu videolardan anlaşıldığı kadarı ile daha önceki oyunlar kadar kaliteli olacak. Ha, daha iyi olacak mı işte onun hakkında bir şey söylemek pek mümkün değil. Çevre detayları bir hayli iddialı olduğu gibi, dileyen oyuncular Payback’in sunduğu devasa harita üzerinde kafalarına göre dolaşabilecek. Hoş, bu” rahatça dolaşabilecek” ibaresinin genelde olumlu bir şekilde sonuçlandığına henüz şahit olmadım; onu da bekleyip göreceğiz.

Şu ana kadar ortaya çıkan bilgilerin geneline baktığımızdaysa sanki son iki oyundan çok daha farklı bir yapım ile karşılaşmayacağız gibi duruyor. Yani NFS serisi, özellikle 2006 yılından beri devasa bir rehavet dönemine girdi dersem sanıyorum pek de yanılmam. Hoş, oyun henüz piyasaya çıkmadı ve her an farklı bir hamle ile bizlere ters köşeye yatırabilir. Bakalım Payback gerçekten de aradığı intikamı almayı başarabilecek mi?