Kapsamlı bir inceleme: Logitech MX Anywhere 2S Wireless Mouse

Logitech MX Anywhere 2S ise isminden de anlaşılacağı gibi her yerde rahatça kullanabilmeniz için tasarlanmış bir mouse. İş seyahatleriniz, toplantılarınız ve bilgisayarınızı kullanmanız gereken her yerde sizin en büyük yardımcınız oluyor.

Tıpkı Master 2S gibi 4000 DPI hassasiyet seviyesine sahip olan bu mouse, cam dahil olmak üzere tüm yüzeylerde sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Yine diğer modelde olduğu gibi 70 güne kadar pil ömrü sunan Logitech MX Anywhere 2S, sadece 3 dakika içinde tam günlük şarj desteği sağlayabiliyor.

Elinize uyması için üretilmiş bu konforlu mobil mouse evde, işte ya da yolculukta ihtiyaç duyduğunuz kontrolü sağlama amacıyla üretilmiş. Master 2S’e göre hayli küçük olan bu modelin zaten en büyük özelliği de ihtiyaç duyduğunuz mobil kullanımı sağlıyor olması.







Logitech'in ekosistemindeki diğer farelerle birlikte ortak kullanımda olan bazı teknolojiler de var. Bunlar Logitech Flow ve Logitech Easy-Switch...

Logitech Flow

Gelin biraz da ortak teknolojilere değinelim. Bilgisayarlar arasında akıcı iş yapabilmeniz için Logitech Flow ile Logitech MX serisinin mouse imlecini üç bilgisayarda hareket ettirebilir, hatta bir bilgisayardan diğerine metin, resim ve dosya kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

Logitech Easy-Switch

Logitech Easy-Switch teknolojisi sayesinde aynı anda üç adede kadar aygıtla eşleştirin ve tek bir tuşa dokunarak bu aygıtlar arasında kolayca geçiş yapın. Bunun için tek yapmanız gereken mouse’unuzu 3 farklı cihaza tanıtmak.