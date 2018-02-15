İnceleme: HyperX Alloy FPS PRO

HyperX Alloy FPS Pro'nun özelliklerine bakıldığında mekanik bir yapıda ve kırmızı renk seçeneğinde bir tuş takımına sahip olduğu görülüyor. HyperX, neredeyse tüm cihazlarında siyah ve kırmızının uyumunu kullanıyor. Oyuncular için özel olarak geliştirilen bu klavye, kompakt yani sıkı bir yapıda. Ek bilgi olarak, HyperX'in bu klavyesinin, eSpor uygulamasına benzer uygulamalarda bulunan turnuva oyuncularına yönelik bir çalışması olduğu biliniyor.

Diğer mekanik yapıda oyuncu klavyeleri gibi, çok fazla yer kaplamayan Alloy FPS Pro'da, bu durumun sağlanması için NUM Pad'e dahi yer verilmemiş. Dış tasarımına bakıldığında plastik bir yapıda olduğu görülen klavyenin hemen iç kısmına ise çelik materyaller yerleştirilmiş. Böylelikle de çabuk kırılmasının önüne geçiliyor. Ayrıca, mekanik yapının sağlanması için Cherry MX Red kullanılmış.



Anti-Ghosting özelliği ile de, oyuncu aynı anda iki farklı tuşa bastığında, klavye, bu durumu algılayabiliyor. miniUSB portuna sahip olan cihazın kablosunun da sarmal bir yapıda olmasından dolayı, çok genel bir sorun olan kablo kırılmaları, daha zor hale gelmiş.



Yine, kompakt bir yapıda olduğundan, taşınabilirlik de çok kolay. Son olarak, HyperX Alloy FPS Pro'nun fiyatı 353 TL.