Kapsamlı bir inceleme: Gran Turismo SPORT

Sürüş simülasyonu alanı, Gran Turismo'nun en son asfalta çıktığı 2013 yılına nispeten çok daha kalabalık. Podyum için mücadele eden daha fazla takım, daha fazla araç var. Forza serisi bir yana Project CARS da motor sporlarına gönül verenlerin simülasyon açlığını doyuruyorken, öte yandan Codemasters F1 ve Dirt serileri de niş kitlelere hitap ediyor. Peki, tüm bunlar arasında Gran Turismo SPORT'un iddiası olan "Gerçek Sürüş Simülasyonu" için yer var mı? Yoksa boynuz kulağı geçti mi? Gran Turismo SPORT, serinin formülünde bazı cesur değişikliklere gidiyor ve seriyi çevrimiçi yarış deneyimi ile yeni bir odağa sürüklüyor. Oyunun hayranları bundan memnun kalacaklar mı? Bunu bizlere elbette zaman gösterecek.

Gran Turismo SPORT, oldukça detaylı hazırlanmış bir oyun. Bunu, geliştirici ekibin oyunu "hazırlama" noktasına ilişkin söylüyoruz. Zira oyun o denli karmaşık değil, çok geçmeden çözüyorsunuz. Oynanış şekli ve otomobil sürüş mekaniğinden az sonra bahsedeceğiz, ancak Gran Turismo SPORT'un en önemli özelliğinin, oyundaki bütün unsuların baştan yaratılmış olması olduğunu söyleyebiliriz. Yani oyunda yer alan araçlardan tutun pistler, çevredeki detaylar, her şey yeniden tasarlanmış.





Gran Turismo 6'da 1200'den fazla araç ve 100 pist yer alırken, GT SPORT'ta yalnızca 162 otomobil ve toplamda 17 pist lokasyonu ile 28 pist bulunuyor. Evet, arada uçurum var; bu açık. Bunun sebebi, az önce de söylediğimiz gibi her şeyin en ince detayına kadar baştan tasarlanmış olması. Muhtemelen araç sayısı zamanla artacaktır, ancak o zamana kadar daha fazla araç isteyenleri bir nebze de olsa üzüyor GT SPORT.

Gran Turismo SPORT'da; Arcade, Senaryo, Spor, Medya Merkezi, Lobi ve Manzaralar gibi 6 farklı kategori ile karşılaşıyorsunuz.





Arcade modu altında, tahmin edebileceğiniz gibi tekli yarış, zamana karşı yarış ve 2 oyunculu bölünmüş ekran yarışı gibi tipik seçenekleri buluyorsunuz. Burada ayrıca bir VR modu da yer alıyor. PlayStation VR'ı olanlar bundan yararlanabiliyorlar.

Senaryo modu ise, direksiyon başına ilk kez geçenlere eğitim verildiği bir sürüş okulu kadar, oyunun size geliştirmeye çalıştığı, farklı pistlerde farklı görevler verdiği, görev mücadelesi ve pist deneyimi gibi seçenekleri sunduğu bölüm oluyor. Senaryodan kasıt bu. Yoksa FIFA 18'deki gibi bir Alex Hunter yolculuğu beklemeyin.

Spor modu, Gran Turismo SPORT'un ana odağını oluşturan bölüm. Oyunun çevrimiçi modu olan bu bölüm, zamanla genişleyecek ve geliştirici ekibin söylediğine göre, "heyecan verici çevrimiçi motor sporları ortamı sunacak." Bir nevi Gran Turismo SPORT ile eSpor heyecanını motor sporlarında da yaşayabileceğiz. En azından beklenti bu yönde. Geliştirici ekip bunu gerçekleştirse, serinin geleceği bambaşka bir boyuta taşınabilir.





Marka Merkezi, otomobil satın alabileceğiniz ve otomobil meraklılarının markaları ve modelleri yakından tanıyabilecekleri bir müze olarak karşımıza çıkıyor. Manzaralar ise, tüm araç, pist ve lokasyonların baştan yaratılmasının keyfini süreceğiniz bir yer.

Bunların dışında Gran Turismo SPORT'da, araçların tasarımlarına dokunabildiğiniz bir tasarım editörü de yer alıyor.

Genel olarak oyunda yer alan modlardan bahsettiğimize göre, bu noktada da girişteki "İKİ" paragrafını açabiliriz:

Gran Turismo SPORT, odağına çevrimiçi şampiyonaları almak isteyen bir oyun oluyor. Bunun neticesinde de sunucu ile sürekli bağlantı halinde kalma arzusunda. Buraya kadar her şey kabul. Ancak Gran Turismo SPORT'u adamakıllı oynamanız için internet şart. "Şart" olması ise işleri bozuyor. Zira internet yoksa veya sunucularda bakım olursa, Arcade moda sıkışıp kalıyorsunuz. Üstelik ne yaptığınız yarışlar ne de topladığınız puanlar kaydediliyor. Bu, Gran Turismo SPORT'un en önemli eksisi diyebiliriz.





Gran Turismo SPORT'da hemen hemen her arabanın diğerinden farklı tepki verdiğini hissediyorsunuz. Yol tutuş yetenekleri, evet, özellikle farklı. Öte yandan ileri seviye sürücüler için, iyi bir sürüş deneyimi sunulması açısından çok sayıda ayar yer alıyor. Bu da oyunun zorluk seviyesini arttırıyor elbette. Araçların detaylarına daldığınızda içinden çıkmanız zaman alabilir. Yani motor sporlarından hoşlananlar, aradıkları yarış deneyimini Gran Turismo SPORT'da bulabilirler.

Öte yandan Gran Turismo SPORT, direksiyon hakimiyeti iyi olmayanları da üzmüyor. Oyun, size ileri düzey sürüş yardımı sunuyor; böylece ilk kez direksiyon başına geçenler bile oyunda rahatlıkla kupaları kaldırabilir. Hızlanmak için R2, fren yapmak için de L2'ye basarak otomobili hareket ettirebilir ve sol analog çubukla da manevra yaparak işin içinden çıkabilirsiniz. Hepsi bu kadar! Ha, sürüş mekanikleri kuşkusuz siz direksiyon hakimiyetini arttırdıkça, size daha iyi davranacak ölçüde hazırlanmış; böylece sizi daha iyi süre üretmek ve basamak çıkmak için kamçılıyor.

Gran Turismo SPORT'un grafik kısmı ise, tahmin edilebileceği gibi göz banyosu yapmak için uygun. Burada iyi ve daha iyi gibi seçenekleriniz mevcut. Bu da konsolunuza bağlı olarak değişiyor. PlayStation 4 Pro kullanıcıları, PlayStation 4 sahiplerinden daha fazlasını görüyor doğal olarak. 4K görüntü desteği ile 4K ve HDR'lı televizyonlarda tablo gibi manzaralara kendinizi hazırlayın diyebiliriz.





Bu noktada "FPS" ve "Kalite" ayrımından da bahsedelim. Oyuna grafik ayarı yapmak mümkün: Karşınıza gelen iki seçenekten birini seçerek daha yüksek kare hızında oynayabilir veya görsel kalitesi daha yüksek manzaraların keyfini çıkartabilirsiniz. Seçim sizin.

Son olarak seslerden ve müziklerden bahsetmek gerekirse, geliştiricilerin bahsettiği kadar büyüleyici olduğunu söyleyemeyiz. En azından biz öyle bulmadık. Tamam yer yer sizi havaya sokuyor, ancak motor seslerinden o denli tatmin olduğumuzu söylemek zor. Kaldı ki çok benzerler... Ayrıca mesela bahsedilen "rüzgar sesi" hani nerede? Duyamadık!

"Bir", "iki" derken incelemenin sonuna geldik, en önemli soruyu ise sona sakladık: Neden Gran Turismo SPORT oynayasınız?

Motor sporlarını seviyorsanız, yer alan tüm otomobilleri denemek ve hatta onları satın alarak garajınızı zenginleştirmek istiyorsanız, serinin Spor moduyla odağına aldığı çevrimiçi şampiyonalarda boy göstermeyi diliyorsanız ve elbette PlayStation 4'ünüz varsa, Gran Turismo SPORT almak için sebebiniz var.

Ancak size görevler verip, bronz, gümüş ve altın kupa almaktan öteye geçemeyen Senaryo modundan daha fazlasını bekliyorsanız, kısa zaman içinde sıkılıp bırakmanız mümkün.

Yani, Gran Turismo SPORT'da otomobil kullanmak tabii ki zevkli, ancak şimdilik amaç, sadece otomobil kullanmaktan zevk duymaktan öteye gidemiyor. (Asıl amaç buysa, Forza Motorsport 7 de taş gibi orada bekliyor. Ha, oyun konsol aldırır mı o tartışılır.) Buna bir de sunucuya bağlı olma zorunluluğunu eklediğimizde, işler Gran Turismo SPORT için daha da zorlaşıyor. Ha, Gran Turismo SPORT tabii ki kötü bir oyun değil; ancak beklentiler o denli büyüktü ki, şirketin çevrimiçi yeteneklerini gösterebilmesi için ihtiyacı olan zamanı kabullenebilme zorluğu doğurdu diyebiliriz.



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