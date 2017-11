Kapsamlı bir inceleme: Call of Duty WWII

Call of Duty WW2 uzaktan baktığınızda World War 2‘nin (İkinci Dünya Savaşı) kısaltılmışı gibi dursa da Activision ve Slegdehammeroyunun isminin bu olmadığını, sadece WW2 olduğunun altını çiziyor. Call of Duty Advanced Warfare ile oyunda dikkat çeken Exo Suit konsepti oyunculardan ilgi gördü görmesine; ancak diğer yandan oyuncuların İkinci Dünya Savaşı temalı bir oyunu özlediği de gün yüzüne çıktı. Call of Duty yapımcıları da elbette bu isteğe sessiz kalamazdı ve Cod WWII karşımıza çıkıverdi.







Yeni oyun Fransa sahilerinde başlıyor ve Orta Avrupa'dan ABD'ye doğru uzanan ve ABD ordusunun müdahalesini konu alan bir senaryoyla geliyor. Oyunda ilk dikkat çeken şey tahmin edebileceğiniz gibi grafikler... Gerçekten oldukça başarılı ve sizi atmosfere ilk dakikadan bağlamayı başarıyor. Tabii grafik her şey değil. Oynanış da oldukça önemli. Canlar otomatik olarak dolmuyor; bunun yerine oyunun senaryo modunda can doldurmak için ya arkadaşımızdan can isteyeceğiz, ya da etrafta can paketleri bulacağız.







Oyunun senaryo modu da oldukça etkileyici. Oyunun senaryo modunda birlikte savaştığımız silah arkadaşlarımız, oldukça işe yarıyorlar. Hepsinin benzersiz özelliği var ve bu sayede klasik Call of Duty oynanışı çok güzel ve ilgi çekici bir hal alıyor.



Bu arada zombiler de yeni oyunla birlikte geri dönüyor! Zombi modunu seçtiğimizde önce oynayacağımız karakterleri yakından tanıyoruz. Bir nevi sinematikte bunları seyrediyoruz. Ardından sinematiğin sonunda karakterimizin başına bir şeyler geliyor ve olanlar oluyor. Zombi moduna girmeden öncelikle bol özelleştirme ekranı ile karşılaşıyoruz. Klasik olarak silahlarımızı düzenleyebiliyoruz.







Bu arada zombilerde de bazı önemli değişiklikler var! Mesela zombilerin üzerinize zıpladığını biliyor musunuz? Diyelim ki, bir tur sonunda geride 1 zombi bıraktınız, haritayı dolaşıyorsunuz diyelim. Arkanızdaki zombi bir anda kayboluyor ve altınızdan, üstünüzden veya yanınızdan bir anda çıkabiliyor. İlk etapta heyecan yaratsa da, sonradan buna da alışıyorsunuz haliyle.



Özetle zombi modu gayet kanlı ve dehşet verici bir haritaya sahip ve mutlaka denemelisiniz! Zaten Call of Duty söz konusuysa zombi modu hiç unutulur mu?





Call of Duty WW2 sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimi

İşletim sistemi: Windows 7 64-Bit ve sonrası

İşlemci: Intel Core i3 3225 veya eşdeğer

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 25 GB disk alanı

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB / GeForce GTX 1050 veya daha iyisi

DirectX: Versiyon 11





Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit ve üzeri

İşlemci: Intel Core i5-2400 veya AMD Ryzen R5 1600X

Bellek: 12GB RAM

Depolama: 90GB HD disk alanı

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1060 6GB veya AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

DirectX: Versiyon 11