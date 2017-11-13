Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Kapsamlı bir inceleme: Call of Duty WWII

    Kapsamlı bir inceleme: Call of Duty WWII

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 14:18 | Son Güncelleme:

    Oyunseverlerin şüphesiz en çok ilgi gösterdiği oyun serisinden biri olan Call of Duty'e bir yeni oyun daha geldi: Call of Duty: WWII... Oyunun ilk sürümünde bıraktığımız hikayeye kaldığımız yerden devam ettiğimiz ve CoD serisinin 14'üncü oyunu olan CoD WWII bakın nasıl olmuş?

    Call of Duty WW2 uzaktan baktığınızda World War 2‘nin (İkinci Dünya Savaşı) kısaltılmışı gibi dursa da Activision ve Slegdehammeroyunun isminin bu olmadığını, sadece WW2 olduğunun altını çiziyor. Call of Duty Advanced Warfare ile oyunda dikkat çeken Exo Suit konsepti oyunculardan ilgi gördü görmesine; ancak diğer yandan oyuncuların İkinci Dünya Savaşı temalı bir oyunu özlediği de gün yüzüne çıktı. Call of Duty yapımcıları da elbette bu isteğe sessiz kalamazdı ve Cod WWII karşımıza çıkıverdi.

    Kapsamlı bir inceleme: Call of Duty WWII

    Yeni oyun Fransa sahilerinde başlıyor ve Orta Avrupa'dan  ABD'ye doğru uzanan ve ABD ordusunun müdahalesini konu alan bir senaryoyla geliyor. Oyunda ilk dikkat çeken şey tahmin edebileceğiniz gibi grafikler... Gerçekten oldukça başarılı ve sizi atmosfere ilk dakikadan bağlamayı başarıyor. Tabii grafik her şey değil. Oynanış da oldukça önemli. Canlar otomatik olarak dolmuyor; bunun yerine oyunun senaryo modunda can doldurmak için ya arkadaşımızdan can isteyeceğiz, ya da etrafta can paketleri bulacağız. 

    Kapsamlı bir inceleme: Call of Duty WWII

    Oyunun senaryo modu da oldukça etkileyici. Oyunun senaryo modunda birlikte savaştığımız silah arkadaşlarımız, oldukça işe yarıyorlar. Hepsinin benzersiz özelliği var ve bu sayede klasik Call of Duty oynanışı çok güzel ve ilgi çekici bir hal alıyor.

    Bu arada zombiler de yeni oyunla birlikte geri dönüyor! Zombi modunu seçtiğimizde önce oynayacağımız karakterleri yakından tanıyoruz. Bir nevi sinematikte bunları seyrediyoruz. Ardından sinematiğin sonunda karakterimizin başına bir şeyler geliyor ve olanlar oluyor. Zombi moduna girmeden öncelikle bol özelleştirme ekranı ile karşılaşıyoruz. Klasik olarak silahlarımızı düzenleyebiliyoruz. 

    Kapsamlı bir inceleme: Call of Duty WWII

    Bu arada zombilerde de bazı önemli değişiklikler var! Mesela zombilerin üzerinize zıpladığını biliyor musunuz? Diyelim ki, bir tur sonunda geride 1 zombi bıraktınız, haritayı dolaşıyorsunuz diyelim. Arkanızdaki zombi bir anda kayboluyor ve altınızdan, üstünüzden veya yanınızdan bir anda çıkabiliyor. İlk etapta heyecan yaratsa da, sonradan buna da alışıyorsunuz haliyle.

    Özetle zombi modu gayet kanlı ve dehşet verici bir haritaya sahip ve mutlaka denemelisiniz! Zaten Call of Duty söz konusuysa zombi modu hiç unutulur mu?

    Kapsamlı bir inceleme: Call of Duty WWII

    Call of Duty WW2 sistem gereksinimleri

    Minimum sistem gereksinimi

    İşletim sistemi: Windows 7 64-Bit ve sonrası

    İşlemci: Intel Core i3 3225 veya eşdeğer

    Bellek: 8 GB RAM

    Depolama: 25 GB disk alanı

    Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB / GeForce GTX 1050 veya daha iyisi

    DirectX: Versiyon 11

     

    Önerilen sistem gereksinimleri

    İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit ve üzeri

    İşlemci: Intel Core i5-2400 veya AMD Ryzen R5 1600X

    Bellek: 12GB RAM

    Depolama: 90GB HD disk alanı

    Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1060 6GB veya AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

    DirectX: Versiyon 11

    Etiketler: savaş oyunu , call of duty wwii
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri