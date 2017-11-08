Kapıyı araladı: Referanduma izin verilebilir

BBC'nin haberine göre Dastis, bu konunun ülke genelinde referanduma götürülebileceğinin sinyalini verirken, parlamentoda "Katalan halkının bir kısmının taleplerine daha uygun hale getirme ihtimalini incelemek üzere" bir parlamento kurulduğunu açıkladı.

İspanya'nın geri kalanının da anayasa değişikliği yönünde oy vermesi şartını koşan Dastis, sözlerine şöyle devam etti:

"İlgilenilmesi gereken bir siyasi durumla karşı karşıya olduğumuzu kabul ediyoruz fakat her durumda bir karar alınacaksa tüm İspanyalılar tarafından alınmalı."

İSPANYA ANAYASA MAHKEMESİ: BAĞIMSIZLIK İLANI HÜKÜMSÜZ

Çarşamba günü İspanya Anayasa Mahkemesi ise, Katalonya hükümetinin 27 Ekim'de gerçekleştirdiği referandum sonrası ilan ettiği tek taraflı bağımsızlık kararını tanımadıklarını söyledi. Mahkeme sözcüsü, bağımsızlık ilanının "hükümsüz" ve "Anayasa'ya aykırı" olduğunu açıkladı.

Katalonya Özerk Yönetimi hükümetinin görevden alınması sonrası gelen bu hamle, protestolara neden oldu.

Dastis, protestolarda insanların yaralanmasına üzüldüğünü belirtirken polisin orantısız şiddet kullandığı eleştirilerini ise kabul etmediğini söyledi.

Alfonso Dastis, daha önce "şiddet görüntülerinin bir kısmı sahte" ifadelerini kullanmıştı.

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