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    Kapıyı araladı: Referanduma izin verilebilir

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 22:16 | Son Güncelleme:

    İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, İspanya'nın gelecekte ülkenin içindeki bölgelere bağımsızlık referandumu yapma izni veren anayasa değişiklikleri yapabileceğini söyledi.

    Kapıyı araladı: Referanduma izin verilebilir

    BBC'nin haberine göre Dastis, bu konunun ülke genelinde referanduma götürülebileceğinin sinyalini verirken, parlamentoda "Katalan halkının bir kısmının taleplerine daha uygun hale getirme ihtimalini incelemek üzere" bir parlamento kurulduğunu açıkladı.

    Kapıyı araladı: Referanduma izin verilebilir

    İspanya'nın geri kalanının da anayasa değişikliği yönünde oy vermesi şartını koşan Dastis, sözlerine şöyle devam etti:

    "İlgilenilmesi gereken bir siyasi durumla karşı karşıya olduğumuzu kabul ediyoruz fakat her durumda bir karar alınacaksa tüm İspanyalılar tarafından alınmalı."

    İSPANYA ANAYASA MAHKEMESİ: BAĞIMSIZLIK İLANI HÜKÜMSÜZ

    Çarşamba günü İspanya Anayasa Mahkemesi ise, Katalonya hükümetinin 27 Ekim'de gerçekleştirdiği referandum sonrası ilan ettiği tek taraflı bağımsızlık kararını tanımadıklarını söyledi. Mahkeme sözcüsü, bağımsızlık ilanının "hükümsüz" ve "Anayasa'ya aykırı" olduğunu açıkladı.

    Kapıyı araladı: Referanduma izin verilebilir

    Katalonya Özerk Yönetimi hükümetinin görevden alınması sonrası gelen bu hamle, protestolara neden oldu.

    Dastis, protestolarda insanların yaralanmasına üzüldüğünü belirtirken polisin orantısız şiddet kullandığı eleştirilerini ise kabul etmediğini söyledi.

    Kapıyı araladı: Referanduma izin verilebilir

    Alfonso Dastis, daha önce "şiddet görüntülerinin bir kısmı sahte" ifadelerini kullanmıştı.

    Kapıyı araladı: Referanduma izin verilebilir

     

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    Etiketler: katolonya , Referandum
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