Geleceğe Yatırım: Dijital Dönüşüm temasıyla gerçekleşen zirveye katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Dünya, hayat, toplum değişirken talepler de hızla değişmeye devam ediyor. Geleceğin dünyasına karşı hiçbir sektör, hiçbir kurum, ‘Görmedim, duymadım, bilmiyorum’ diyemez. Gelecek gümbür gümbür geliyor” dedi. Araştırma-geliştirme ve inovasyon destekli akıllı kentsel projeler ve uygulamalar yapmak zorunda olduğumuzu belirten Özlü, “Artık yeni bir kavramı, Toplum 5.0’ı konuşmalıyız. Sanayi 4.0’ı Akıllı Toplum 5.0 olarak ele almalı ve yol haritamızı buna göre düzenlemeliyiz. Kapının önünde bekleyemeyiz. Yeni kapılar açmak, açılan kapılardan hızla geçmek durumundayız. Bunun anlamı şudur: Türkiye olarak teknoloji üretmek zorundayız. Eğer Türkiye’nin bir açığı varsa bu, teknoloji açığıdır” dedi.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan ise, “Akıllı binaların, yeşil binaların, pasif evlerin, akıllı kentlerin planlandığı bir dünyada, inşaat malzemesi sanayisinin üretiminden lojistiğine, tasarımından uygulamasına bu ekosistemin dışında kalması düşünülemez. Kaynakların akılcı kullanılmasının önemi artıyor” dedi.