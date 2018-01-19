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    Kapının anahtarını kaç kez çevirmeli?

    Ayhan CAN
    19.01.2018 - 10:14 | Son Güncelleme:

    Almanya’da geçen yıl 140 bin hırsızlık oldu. Sigortalar, genellikle hırsızların verdiği zararı ve hasarı karşılıyor. Ancak bundan “Ne olursa olsun karşılıyorlar” anlamını da çıkarmayın!

    ÇÜNKÜ bazı hırsızlık olaylarında ev sahibi ile sigorta şirketi karşı karşıya geliyor ve sorun mahkemeye intikal ediyor. Sigorta şirketleri, ev sahibinin ihmali veya hırsızlara karşı alınabilecek basit ve caydırıcı önlemleri alıp almadığının tespitini istiyor. Eğer ev sahibi gerekli önlemleri almadıysa, hırsızlıktan doğan zararının karşılanmasında sıkıntı olabiliyor.
    Sigorta şirketi, ev sahibinin dış kapıyı kilitlemek için anahtarı kaç kez çevirdiğini bile sorun edebiliyor. Nasıl mı?

     Bu sorunun yanıtı cumartesi ve pazar günü Hürriyet’te Hürdanış köşesinde.

    Etiketler: Kapı anahtarını kaç kez çevirmeli , Almanya
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