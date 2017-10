Kapılar 18’inci kez sanata açılıyor!

İş Sanat’ta; Yeşim Gürer’den Meriç Soylu’ya ve onun erken yaşta vefatı üzerine 2013’te Filiz Ova’ya geçen sanat yönetmenliği bayrağı altında, başta klasik müzik olmak üzere caz, dünya müziği ve dansın kaliteli isimlerini yıllar boyu bu sahnede dinleyip alkışladık.

Tıpkı İstanbul Müzik Festivali gibi İş Sanat da, farklı yaş gruplarından sanatseverlerin müzikteki beğeni ölçütlerini geliştirip her daim taze tutmalarına, dünyadan kopmamalarına vesile olduğu gibi, onlara nitelikli bir sosyal ortamdan yararlanmaları olanağı sundu. Sanatseverler de bigâne kalmadı İş Sanat’ın bu çabalarına. Onlar da, duyuru sırasında öğrendiğimize göre, İş Sanat’ın izleyici rekorunu geçen sezon kırmayı başarmışlar!



MUTLU EDEN PROGRAM

İçinde bulunduğumuz zorlayıcı koşullara inat, her açıdan gayet doyurucu bir sezon programıyla karşılaştık. Sanatın büyüsü böyle bir şey işte. Daha sanatçıyı sahnede görmeden onun falanca gün o sahneye çıkacağını öğrenmek, acılara merhem sevinçlere ortak olacağını bilmek, insanın içine daha oracıkta mutluluk ve huzur katıyor.

Klasik müzik ve caz konserleri ile dünya müziği ve dans gösterilerinden seçili konserlerin biletleri, 12 Ekim Pazartesi günü satışa sunulacak. Ayrıca kasım ayı etkinliklerinin biletleri de aynı günden itibaren satın alınabilecek. Geçen yıllarda olduğu gibi yerli projeler, dünya müziği konserleri ve çocuk etkinliklerinin biletleri aylık olarak satılacak. İş Sanat’ta etkinlikler yine 20.30’da başlayacak, çocuk etkinliklerinin saati ise 15.00 olacak.



AÇILIŞ CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI’NDAN

İş Sanat 18’inci sezonunu alışık olduğumuz üzere yine bir Türk orkestrasının konseriyle açacak. Uluslararası üne sahip şeflerden Eivind Gullberg Jensen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 3 Kasım’daki açılış konserinde soprano Mari Eriksmo ile birlikte, İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar serisinde izlediğimiz büyük yetenekler Umut Sağlam (çello) ve Yiğit Karataş (keman) açılış konserinin solistleri olacaklar.

Yaşayan en büyük kemancılardan biri olan Pinchas Zukerman, Avrupa’nın en köklü oda toplulukları arasında yer alan Camerata Salzburg eşliğinde 7 Aralık Perşembe akşamı İş Sanat sahnesine konuk olacak. Zukerman’ı son olarak İstanbul’da verdiği piyano eşlikli resitalinde dinlemiştik. Günümüzün bu en tatlı tona sahip kemancılarından birini orkestra eşliğinde Mozart çalarken dinlemek daha şimdiden bu konseri sezonun en dikkat çekici sanat etkinliklerinden biri yapıyor.

İş Sanat’ın tiryakilik yaratan klasik konserlerinden biri de, her senenin başında izlenen, danslarla süslü yeni yıl konseri. Bu yıl John Rigby yönetimindeki Johann Strauss Orkestrası, İngiliz tenor Nicky Spence ve soprano Corinne Cowling ile birlikte, Viyana’yı İstanbul’a taşıyan isimler olacaklar. Romantik valsler ve eğlenceli polkaların seslendirileceği, coşku dozu yüksek bu konseri kaçırmak istemeyenler 4 Ocak Perşembe akşamını ajandalarına şimdiden not etsinler derim.

İş Sanat, 9 Ocak Salı akşamı ise iki yıldız solisti Zürih Oda Orkestrası eşliğinde bir araya getirecek. Günümüzün en önemli akordeon sanatçılarından Richard Galliano ve ödüllü Alman keman sanatçısı Arabella Steinbacher kulaklarınızın pasını silecek bir konsere imza atacaklar. Kuşağının iyi piyanistlerinden Lars Vogt da müzik direktörlüğünü yaptığı ve The Guardian’ın ’Britanya’nın en iyi oda orkestrası’ dediği Royal Northern Symphony ile 27 Nisan Cuma akşamı ilk kez İş Sanat sahnesinde olacak.

İş Sanat’ta bu yıl izleyeceğimiz bir diğer ‘çok’ iyi piyanist, piyano repertuvarına getirdiği olağanüstü yorumların yanı sıra müthiş doğaçlama yeteneğiyle de adından söz ettiren Gabriela Montero. Birleşik Krallık’ın önde gelen yaylı orkestralarından Scottish Ensemble eşliğinde 15 Mayıs Salı akşamı sahneye çıkacak!



Hailey Tuck



İş Sanat, İstanbullu cazkoliklerin kaçırmak istemeyeceği konserlerle caz sahnesinin önemli isimlerini ağırlamayı bu sezon da sürdürecek. Grammy ödüllü İsveçli besteci ve şarkıcı Lisa Ekdahl, 23 Kasım Perşembe akşamı İstanbullu hayranları ile buluşacak. Ekdahl gibi büyüleyici sese sahip bir diğer caz vokalisti Hailey Tuck ise 15 Şubat Perşembe akşamı ilk kez İstanbullu hayranları ile buluşacak. Konserde sanatçıya Eric Harland (davul), Joe Sanders (bas) ve Rick Simpson (piyano) eşlik edecek.

İş Sanat’ın yeni sezonunda bu yıl da dünya müziğinin iyi isimleri izlenebilecek. Bunlar arasında, ülkemizde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Latin Grammy ödüllü İspanyol şarkıcı Buika elbette öne çıkıyor. ‘Para mi’ albümünün dünya turnesi kapsamında 19 Aralık Salı akşamı bir kez daha İş Sanat sahnesinde olacak Buika. Ege’nin karşı kıyılarının yaşlanmayan güzel sesi Glykeria, Ferzan Özpetek’in ‘Serseri Mayınlar’ filminde seslendirdiği ‘50 Mila’ şarkısıyla hafızalara kazınan Nina Zilli ve Las Migas Flamenko topluluğu ile İspanyol müzik dünyasında müthiş bir hızla yükselen Silvia Peréz Cruz, İş Sanat’ın dünya müziği serisi kapsamında sahne alacak diğer isimler arasında.

Londra Kraliyet Balesi’ndeki seçkin kariyerinin ardından 2015’te emekli olup kendini modern dansa adayan yıldız dansçı Carlos Acosta, yepyeni topluluğu Acosta Danza ile Saddler’s Wells’teki prömiyerlerinin ardından 7-8 Kasım tarihlerinde İş Sanat’ta iki gece üst üste görsel bir şölen sunacak. İki Fransa Şampiyonluğu, bir Avrupa Şampiyonluğu ve üç Dünya Şampiyonluğu bulunan Lyon merkezli dans topluluğu Pokemon Crew ise ‘Ve... Perde!’ başlıklı gösterisiyle İş Sanat’ta olacak. Topluluğun sinema ve hip hop dünyasını bir araya getireceği çok özel performansını kaçırmamak için 26 Nisan Perşembe akşamını şimdiden not edebilirsiniz.