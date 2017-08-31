Kapıkule’den günde 3 bin 500 araç çıktı

Tüfenkci, yaptığı açıklamada, tatil ve bayram dönemlerinde gümrük idarelerinde yığılmalar görülebildiğini, yoğunluğun en fazla yaşandığı 30 Haziran-26 Ağustos arasında Trakya’daki 5 kara kapısından 379 bin 704 aracın giriş, 311 bin 910 aracın ise çıkış yaptığını ifade etti. Tüfenkci, önümüzdeki dönemde 67 bin 794 aracın daha çıkış yapmasının beklendiğini belirtti. Kapıkule’den Bulgaristan’a saatte ortalama 150-160 araç çıkışı olduğuna işaret eden Tüfenkci, bu sayının günlük 3 bin 500 araca karşılık geldiğini açıkladı. Tüfenkci, aynı tarihte 70 bin 614 aracın ise giriş yaptığını dile getirdi.