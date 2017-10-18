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Kapıkule’de kuyruk azalacak

Turan YILMAZ/ANKARA
18.10.2017 - 22:19 | Son Güncelleme:

KAPIKULE Sınır Kapısı’nda yaşanan uzun araç kuyruklarını ortadan kaldırmayı hedefleyen bir dizi yenilik için düğmeye basıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Bürokratik işlemler azaltılıp geçişler hızlandırılacak, böylece araç kuyrukları ortadan kalkacak” açıklamasını yaptı. Bulgaristan temaslarına ilişkin Meclis’te bir grup gazeteciyle sohbetinde Tüfenkci, şunları söyledi: “Kapıkule’de x-ray’a giren araçların verilerini biz karşı tarafa aktaracağız, onlardan gelenleri de biz alacağız. İşlemler hızlanacak. Hamzabeyi yeniliyoruz. Günlük araç geçişi 700’den binin üzerine çıktı. Tek durakta kontrol projesi de hazırlanıyor. Yolcular ve yük taşıyanların gümrük ve kontrolü aynı yerde yapılacak.”

Etiketler: gazetehaberleri
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