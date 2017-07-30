Kapıkulede 20 kilometre TIR kuyruğu ve gurbetçi yoğunluğu

Türkiyenin Bulgaristana açılan Kapıkule Sınır Kapısında 3 gündür büyük ve küçük araç yoğunluğu yaşanıyor. Türkiyenin çeşitli bölgelerinden yükledikleri ihraç yükleri ile Kapıkule Sınır Kapısına gelen TIRlar 20 kilometre kuyruk oluşmasına neden oldu

. Sıranın kendisine gelmesini bekleyen TIR sürücüleri yoğunluğun yakıt kuyruğundan ve Bulgaristanın oluşan yoğunluğa cevap verememesinden kaynaklandığını dile getirdi. Saatlerce kuyrukta bekleyen sürücüler, temel ihtiyaçlarını dahi giderememekten şikayetçi.

İstanbuldan yüklediği ihraç yükünü Almanyaya götürmek için Kapıkule Sınır Kapısında 2 gündür sıranın kendisine gelmesini bekleyen Cafer Soylu, "Neden beklediğimizi bilmiyoruz. 2 gündür aç, susuz çaresiz şekilde burada bekliyoruz" dedi. Diğer TIR sürücüleri de kuyrukta beklemelerine isyan ederek yetkililerden yardım istedi. Bulgaristan açılan Hamzabeyli Sınır Kapısında ise TIR kuyruğu 10 kilometreyi buldu.

KAPIKULEDE GURBETÇİ YOĞUNLUĞU

Avrupanın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini geçirmek için Kapıkule Sınır Kapısında gelen Türk işçileri yoğunluk yaşanmasına neden oluyor. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre son 3 günde Kapıkule Sınır Kapısından yurda 20 bin araç ile 68 bin yolcu giriş yaptı.

Almanyadan Giresun’daki ailesiyle tatilini geçirmek üzere yurda giriş yapan veÿ Nilgün Durukan, Bulgar ve Sırbistan gümrüklerinde çok beklediğini belirterek, "Almanyadan 2 gün önce yola çıktık. Önce Sırbistan ardından Bulgaristan gümrüklerini geçmek için saatlerce beklettiler. Türkiyeye giriş yaparken uzun kuyruk vardı. Burada da çok bekledik ama vatanımıza canım feda" dedi.

Hava sıcaklığının gölgede 35 dereceyi bulduğu Kapıkule Sınır Kapısında gurbetçilerin ülkeye giriş yapmak için bekleyişleri devam ediyor. Yetkililer, yola çıkacak Türklerin, sınır kapılarını canlı olarak gösteren internet sitelerini takip etmelerini istedi.

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