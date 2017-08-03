Kapı vizesi ile girebileceğiniz Yunan Adaları

Birbirinden güzel adaları ve muhteşem doğası ile Yunanistan her sene binlerce Türk turistin akınına uğruyor. Bunun farkında olan Yunan hükümeti de vize işlemlerini kolaylaştırmak için kapıda vize uygulamasını yürürlüğe koydu. Kapıda vize uygulaması esaslarına göre Türkiye sınırlarına yakın olan ve Türkiye sahillerinden feribotla kolaylıkla ulaşılabilen Meis, Kos, Sakız, Samos, Sisam, Rodos ve Midilli adalarına kapıda vize uygulaması gerçekleştiriliyor

Kapı vizesi nasıl alınıyor?

Nisan ve Ekim ayları arasında yapılan bu uygulama ile yüksek sezonda Türkiye'den gelen ziyaretçilere kolaylık sağlanması amaçlanıyor. Kapı vizesi için feribot gidiş dönüş biletinin yanında iki adet biyometrik fotoğraf, kimlik fotokopisi, 6 ay geçerli pasaport, vize başvuru formu, otel rezervasyonu ve vize bedelinin ilgili acenteye verilmesi gerekiyor. Yeşil pasaport sahiplerinin vize uygulamasından muaf olduğu prosedürle birlikte, 15 gün süre ile verilen vize ile Yunan adalarını ziyaret edebilir ve keyifli bir tatil geçirebilirsiniz.

1- Rodos Adası

Marmaris'ten kalkan feribotlarla kolaylıkla ulaşılabilen Rodos adası, Yunanistan'ın oniki adalar arasında olan en büyük adası konumunda. Adada eski ve yeni şehir bölgelerini görebilir, Hipokrat meydanı, Şövalyeler sokağı ve Arkeoloji müzesinde adayı keşfe çıkabilirsiniz. Rodos'un birbirinden güzel sahillerinde deniz keyif yapmak ise şart.







2- Sakız Adası

Çeşme'den kalkan feribotlarla bir saatte ulaşılabilen Sakız adası, Mesta ve Pirgi adlı köyleri ile tatil severleri büyülüyor. Homeros'un doğum yeri olan Sakız Adası, sakız ağaçları ile çevrili doğası ve masmavi denizi ile seyahat severlerin gözdesi.







3- Sisam Adası

Kuşadası'na yakınlığı ile bilinen Sisam Adası'na, Kuşadası'ndan kalkan feribotlarla kolayca ulaşılabiliyor. Şarap ve arkeoloji müzeleri ile tanınan Sisam Adası, tarihi ve kültürel güzelliklerinin yanında doğal güzellikleri ile de ilgi çekmeyi başarıyor.





4- Kos Adası

Bodrum'dan kalkan feribotlarla yirmi dakikada ulaşılabilen Kos Adası, renkli plajları ve leziz deniz ürünleri ile tatilcilerin sıklıkla ziyaret ettiği adalar arasında bulunuyor. Adada bulunan kale ve Hipokrat ağacı mutlaka görülmeli.

5- Simi Adası

Datça'dan kalkan feribotlar ile ulaşılabilen Simi adası, dar sokakları ve şirin evleri ile harika bir atmosfere sahip. Adada yer alan sevimli plajlar ve turkuaz deniz de göz dolduruyor.

6- Midilli Adası

Ayvalık'tan feribotlarla gidilebilen Midilli Adası, doğal güzellikleri ve camileri ile turistlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Yeşil ve mavinin birlikteliği ise huzur vadediyor.





7- Meis Adası

Kaş'tan kalkan feribotlarla ulaşılabilen Meis Adası, rengarenk evleri ve şirin atmosferi ile ziyaretçilerini büyülüyor. Adada yerel lezzetler yanında Yunan mutfağını tadabileceğiniz pek çok küçük balık restoranı bulabilirsiniz.